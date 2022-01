1.350 euro di Bonus fiscale 2022 a madri e padri che forniscono all’Agenzia delle Entrate questa documentazione

Le spese mensili aumentano notevolmente finché nel nucleo familiare vi sono membri che non producono reddito. Chi diventa genitore deve infatti sostenere i costi di mantenimento e di istruzione dei minori fiscalmente a carico. Il Governo sostiene la natalità con agevolazioni e contributi economici. Tali aiuti non raggiungono soltanto le famiglie più numerose, ma anche quelle con un solo figlio. In particolare i sussidi finanziari sono finalizzati ai costi relativi alle rette scolastiche e universitarie. Spettano ad esempio 1.500 euro a lavoratori con figli iscritti a scuole pubbliche e private che presentano subito questa domanda. Inoltre gli importi a cui si ha diritto possono aumentare in base ai redditi del richiedente. Più modesta è la condizione economica del contribuente più sarà consistente l’ammontare dell’ammortizzatore.

A titolo d’esempio ricordiamo a quanto ammontano gli assegni INPS per i figli dei lavoratori con redditi fino a 40.000 euro. Si consideri inoltre che vi sono importanti benefici fiscali che consentono di detrarre dalle imposte un certo importo. Le tasse da pagare sul reddito possono infatti ridursi grazie a deduzioni e detrazioni fiscali. In alcuni casi arriva a 1.350 euro di bonus fiscale 2022 a madri o padri in possesso di opportuna documentazione. Per rendere meno pesante il peso delle imposte si agevolano proprio i contribuenti che mantengono familiari a carico. Ciò vale anzitutto per i genitori che ogni mese sostengono spese di sostentamento e di educazione anche per figli maggiorenni. Hanno diritto a maggiori facilitazioni fiscali non solo i cittadini che dichiarano redditi modesti. L’importo degli sgravi cresce in misura proporzionale al numero dei figli.

1.350 euro di Bonus fiscale 2022

In particolare spetta una maggiorazione di 200 euro per ogni figlio oltre il primogenito. L’ammontare delle detrazioni aumenta ulteriormente in presenza di figli a carico con bisogni speciali. Ci si riferisce specificatamente ai soggetti che presentano disabilità e che viene riconosciuta tale ai sensi della Legge 104/1992. Il beneficio fiscale decresce con l’età per cui spettano 1.620 di bonus per minori di 3 anni e 1.350 euro per disabili di età pari o superiore. Inoltre vale comunque il diritto all’incremento di 200 euro per ogni figlio oltre il primo. Al fine di ottenere tali sgravi fiscali i genitori devono presentare certificazioni attestanti lo stato d’invalidità del figlio. Risulta pertanto necessario ottenere le attestazioni sanitarie delle Commissioni mediche competenti.

