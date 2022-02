Come già spiegato settimana scorsa, la correlazione tra dollaro e la crisi Ucraina è molto chiara. L’inasprirsi della crisi e l’alzarsi dei venti di guerra favorisce la moneta a stelle e strisce che è vista sempre come un porto sicuro.

L’euro paga l’allontanarsi della soluzione pacifica in Ucraina e continua a indebolirsi contro il dollaro. In settimana, infatti, il dollaro americano è sceso leggermente quando si sono diffuse notizie su un ritorno delle truppe russe alla base. Si è, però, immediatamente ripreso non appena il presidente Joe Biden ha detto che un attacco russo in Ucraina rimane una possibilità. Il presidente degli USA, infatti, ha anche detto che i rapporti secondo i quali alcune forze russe si sono allontanate dal confine con l’Ucraina non sono ancora stati verificati dagli Stati Uniti. Tanto è bastato per affossare nuovamente la moneta unica europea.

Dal punto di vista dell’analisi grafica, quindi, nulla è cambiato rispetto a settimana scorsa.

L’euro paga l’allontanarsi della soluzione pacifica in Ucraina e continua a indebolirsi contro il dollaro: le indicazioni dell’analisi grafica

Il 18 febbraio la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,1322 in ribasso dello 0,37% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con un ribasso dello 0,25%

Time frame giornaliero

Con la chiusura di venerdì la tendenza di breve si è confermata al ribasso, essendo stata la chiusura giornaliera nuovamente inferiore a 1,1357. A questo punto le quotazioni si potrebbero dirigere verso gli obiettivi indicati dalla linea tratteggiata.

Tuttavia una conferma assoluta del ribasso si avrebbe con una conferma della chiusura giornaliera inferiore a 1,1332. La tenuta di questo livello, infatti, potrebbe proiettare le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea continua.

Time frame settimanale

Settimana interlocutoria per il cambio euro dollaro che non ha ancora deciso se muoversi al rialzo o al ribasso. I livelli decisivi da monitorare con attenzione sono 1,1223 e 1,1469. Solo una chiusura esterna a uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità al cambio. Gli obiettivi dell’eventuale ribasso o rialzo sono quelli indicati in figura.