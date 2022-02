Spesso ci sentiamo dire che alcuni segni zodiacali messi insieme sono una catastrofe annunciata per le relazioni di coppia. Quasi tutti concordano sul fatto che Sagittario e Capricorno non possono stare insieme più di qualche mese. È questo sarebbe dovuto alla indole di questi segni astrali. Il Sagittario, corritore di maratone indiscusse e di voli mentali pindarici, non riesce a vivere la quotidianità. Il Capricorno, fedelissimo ma allo stesso tempo permaloso come pochi, risulta più incentrato sull’ambito lavorativo che sull’amore. Ma in realtà, tutto questo non è proprio vero al 100%.

I segni zodiacali non definiscono chi siamo

Alcune caratteristiche del segno sotto il quale nasciamo, ci appartengono eccome. Ma tante altre discostano nettamente dalle proiezioni astrali. Se prendiamo in considerazione lo Scorpione, non sempre troviamo una persona ossessiva ed estremamente gelosa. Come per l’Acquario che spesso si può distrarre dal suo unico e vero amore.

L’unica vera certezza che abbiamo è che tutti siamo unici e soli. Il nostro temperamento, le nostre abitudini, il nostro carattere dipendono da una serie di fattori, anche psicologici, che non sempre incontrano la luna in Saturno o in Marte. Ancora, non è detto che due persone con grande differenza d’età non possano vivere una relazione duratura ed estremante felice.

Ma quale differenza d’età, sono queste le incompatibilità in una relazione che ostacolano un amore fedele e duraturo

I fattori che determinano l’amore o meno sono, forse, due. Quando ci innamoriamo di una persona, che sia in età giovanile o adulta, spesso veniamo coinvolti emotivamente da sfumature di quella persona. Dal suo essere generoso, altruista, bello esteticamente o solo spiritualmente. Il nostro “bello” in amore è sempre soggettivo.

Ma capita, molto spesso, che arrivati a quel preciso punto della nostra vita i sogni, le ambizioni, gli obiettivi siano anche ben definiti in noi. Che siano lavorativi, amorosi, familiari non importa. Li abbiamo maturati e sono diventati parte di noi. Per cui, dopo qualche mese di relazione fantastica e quasi da favola, bisogna fare i conti con questo importantissimo dettaglio.

Se tutto ciò che vogliamo costruire discosta eccessivamente dagli obiettivi dell’altro è impensabile che si possa andare avanti ancora per molto. Se noi non siamo ancora pronti per una famiglia (e anche se mai lo fossimo) e l’altro invece vuole dei figli è impensabile accontentare le sue pretese venendo meno alle nostre. Non si tratta di uno dentifricio schiacciato, ma di una vera e propria condizione di partenza.

Ancora, se vi è incomunicabilità di coppia il problema è lo stesso. Se non riusciamo ad essere sinceri, completamente onesti e capaci al dialogo con l’altro, il bivio è praticamente dietro l’angolo. Ma quale differenza d’età, quello che conta non sono nemmeno i regali di compleanno o di anniversario, ma la compatibilità di obiettivi e di sviluppi futuri, il dialogo e il confronto costante senza giudizio.