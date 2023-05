Col nuovo Gratta e Vinci da 2 euro il buongiorno non si vede solo dal mattino, ma anche tu fai questi errori che non fanno vincere?

Come ogni mese, lo Stato fa uscire dei nuovi Gratta e Vinci per invogliare le persone a sfidare la fortuna. Non sempre è facile vincere, anzi sono pochi quelli che svoltano la propria vita. Però, come si suol dire, tentar non nuoce. Ad esempio, questo nuovo Gratta e Vinci, che si può giocare anche online, costa 2 euro, ma attenzione a non fare errori.

Ormai, per tanti italiani, è una sorta di rituale dal quale non riescono a sottrarsi. Quello di grattare con un tagliando istantaneo, come il Gratta e Vinci, sperando di dare una svolta alla propria vita. Facendo, però, attenzione a non trasformarlo in una malattia, ovvero in una patologia che potrebbe rovinare la vita.

Infatti, la ludopatia non è mai da trascurare, considerando quante persone hanno dilapidato, nel gioco, i propri risparmi. Spesso, trascinando nel baratro anche i propri famigliari. Diverso è il discorso di chi gioca consapevolmente, rischiando il giusto, sperando, come è legittimo che sia, di portare a casa qualche euro. Che, soprattutto per un pensionato o per chi guadagna poco di stipendio, è un bell’aiuto.

Sono tanti gli errori che si commettono e che ci impediscono di vincere col Gratta e Vinci

Tutti pensano che giocare col Gratta e Vinci sia facile e automatico. In realtà, non è così. Ci sono degli errori che potremmo commettere e che ci impediscono di vincere. Prima di tutto, pensare che i Gratta e Vinci vincenti abbiano un segno che li riconosce. Magari, cerchiamo di acquistare tagliandi dove notiamo un segnetto, ma che poi risultano perdenti.

Questo, perché si tratta di una bufala metropolitana, come quella che in base ai numeri di serie dei biglietti sei più certo di una vincita. Altra sciocchezza enorme. Per non parlare di altri errori che facciamo .

Ecco come giocare con questo tagliando che si gioca anche online

Siete di quelli che non comprano mai il tagliando sotto casa, perché ritenete impossibile che possa avere Gratta e Vinci vincenti? Gli altri giocatori, vi ringrazieranno, perché nessuno sa dove si trovano i biglietti fortunati. Idem, non voler giocare dove si è appena vinto, quando potrebbero benissimo esserci due biglietti vincenti consecutivi.

Col nuovo Gratta e Vinci da 2 euro il buongiorno non si vede solo dal mattino. Infatti, il tagliando nuovo si chiama proprio Buongiorno. Costa 2 euro e si può giocare anche online. Giocare, oltretutto, è davvero facile. Lo scopo del gioco è grattare le 10 caselle che abbiamo sul Gratta e Vinci.

Col nuovo Gratta e Vinci da 2 euro che si chiama Buongiorno per vincere si gioca così

Se troviamo il simbolo della sveglia, si vince il premio corrispondente. Trovando il simbolo del quotidiano, invece, raddoppiamo la vincita. Se dovessimo trovare l’arcobaleno ecco che vinceremmo tutti i premi presenti nel riquadro. Abbiamo anche una casella bonus da grattare con sotto una cifra.

Se tale cifra dovesse essere presente anche in uno dei 10 riquadri, l’avremmo vinta. Quindi, come meccanismo di gioco è molto facile. Ma quali sono le percentuali di vittoria? Non molto alte. Il premio massimo di 100mila euro lo vince 1 ogni 11.760.000 biglietti. Solo 1 biglietto ogni 9,29 è vincente premi superiori al costo della giocata, ovvero dai 5 euro in su.