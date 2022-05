Nuove imperdibili promozioni arrivano dal vettore di treni ad alta velocità Italo Treno. Oltre alle classiche offerte del fine settimana con sconti fino al 40% per tutte le destinazioni, la compagnia ha di recente rilasciato un’altra occasione vantaggiosa. È ora disponibile un importante sconto per viaggiare verso o partire dalla Capitale d’Italia se prenotiamo il biglietto entro il 15 maggio 2022. Tuttavia, sono presenti altri limiti per quanto riguarda disponibilità, date di viaggio e tariffe.

Prezzi stracciati sui treni Italo per viaggiare da e verso Roma approfittando di questa promozione in scadenza. Solo in 70.000 potranno accedere agli sconti dal 10% al 60%, potenzialmente valida su tutte le soluzioni offerte dalla compagnia. Tutti le percentuali sono calcolate sulla base del prezzo in tariffa Flex. Tuttavia, la vantaggiosità dell’offerta dipende strettamente dalla disponibilità dei posti per il biglietto scelto.

Il prezzo in promozione si applica su 3 tariffe, ossia Economy, Low Cost ed eXtra. Quest’ultima è generalmente la più scontata, ma anche quella con più limiti in termini di flessibilità. Infatti, una volta acquistato il biglietto, non sarà possibile effettuare modifiche di alcun tipo, né tantomeno ricevere un rimborso in caso di rinuncia del viaggio. Leggermente più accessibile, in questo senso, è la tariffa Low Cost, che permette il cambio di data e ora fino a 72 ore prima della partenza. Tuttavia, si applica un’integrazione del 50% del prezzo del biglietto e l’eventuale differenza. La tariffa Economy permette il cambio di data e ora di viaggio fino a 3 minuti prima della partenza. Si applicano un’integrazione del 20% del prezzo del biglietto e la differenza. In caso di rinuncia del viaggio è possibile ottenere un rimborso del 60%.

Prezzi stracciati sui treni Italo con sconti fino al 60% per raggiungere la Capitale

La promozione è valida solo sui biglietti con data di viaggio dal 4 maggio al 16 maggio 2022. Inoltre, è possibile viaggiare al prezzo scontato solo in classe Smart e Prima. Il codice sconto da inserire in fase di ricerca è “ROMA2022”. Sempre in merito ai viaggi in treno, sul nostro giornale abbiamo di recente riportato la promozione di Trenitalia per i pacchetti Interrail. Approfittando di questa offerta, potremo viaggiare illimitatamente sui treni di tutta Europa con uno sconto del 50% sul prezzo originale. Per fare un esempio, è possibile acquistare ora il pacchetto di 1 mese per 1 viaggiatore giovane al prezzo di 252 euro.

