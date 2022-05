In occasione del fine settimana e della imminente Festa della mamma, le compagnie ferroviarie Italo e Trenitalia hanno rilasciato 2 promozioni davvero interessanti. Un solo codice da inserire in fase di ricerca o prenotazione per approfittare di sconti fino al 40% su tantissime soluzioni. Tutte le offerte che andremo a riportare di seguito riguardano esclusivamente i treni ad alta velocità. Pertanto, nel caso di Trenitalia, la riduzione del prezzo si applicherà solo sui treni Frecce.

Risparmio incredibile sui treni Italo e Trenitalia approfittando di 2 codici promo validi fino a lunedì

Un’opportunità di risparmio incredibile sui treni Italo e Trenitalia. Partiamo dalla promozione della prima compagnia. Il vettore di treni ad alta velocità offre sconti dal 20% al 40% su tantissimi biglietti. Non c’è alcun vincolo per quanto riguarda la distanza di viaggio o le destinazioni raggiungibili. C’è però un numero massimo di posti disponibili, oltre il quale l’offerta non potrà essere più utilizzata, ossia 550.000. Sono compresi nella promo tantissimi biglietti con data di viaggio fra il 13 maggio e il 6 agosto. La data di scadenza dell’offerta è fissata per lunedì 9 maggio alle ore 18.

Ricordiamo che, come nel caso delle precedenti promozioni di Italo Treno, gli sconti si applicano solo sulle tariffe economiche Low Cost e eXtra. Pertanto, per verificare la disponibilità o meno dell’offerta per le soluzioni selezionate, ci basterà verificare la presenza di queste. Inoltre, non è cumulabile con altre offerte.

La promozione di Trenitalia, seppure con scadenza nello stesso giorno di quella di Italo, segue una linea diversa. La compagnia ferroviaria del gruppo Ferrovie dello Stato offre un ulteriore sconto del 30% su tutti i biglietti in tariffa Super Economy. Pertanto, se quest’ultima risulterà disponibile per il biglietto scelto, potremo approfittare dell’offerta inserendo in fase di prenotazione il codice relativo. La promo scade il giorno lunedì 9 maggio alle ore 15 e permette di viaggiare dal giorno 14 maggio al 30 luglio 2022. Come già precisato prima, è possibile utilizzare l’offerta solo sui biglietti di treni Frecce.

Per approfittare della promo di Italo Treno, il codice sconto da applicare in fase di ricerca del biglietto è “MAMMA”. Per lo sconto sulle Frecce di Trenitalia, questo è “MAMMA22”.

Lettura consigliata

Visitiamo il Mondo con voli a partire da 4,99 euro grazie alle speciali offerte di Ryanair valide fino a domenica