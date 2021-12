Le emorroidi, purtroppo, attanagliano moltissime persone. Si tratta di una patologia molto diffusa soprattutto negli uomini. Nei casi più gravi, in presenza di emorroidi potremmo sentire dolore al punto tale che si necessita l’intervento chirurgico.

Prevenire le emorroidi o contrastare il dolore in loro presenza è possibile seguendo questi scrupolosi consigli alimentari. Il nostro intestino, a prescindere, deve funzionare bene. Sarebbe quindi opportuno adottare un’alimentazione equilibrata per favorire il corretto funzionamento intestinale ed evitare episodi di stitichezza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Ma quali sono i cibi più adatti da assumere in presenza di emorroidi e quali sono quelli che invece si dovrebbero eliminare? Precisiamo che chiedere consiglio al proprio medico di fiducia, anche per valutare lo stato di criticità della patologia, sarebbe la cosa migliore da fare. In linea di massima, qui di seguito, saranno fornite delle linee guida da seguire, per aiutare a prevenire o lenire il fastidio emorroidale.

Prevenire le emorroidi o contrastare il dolore in loro presenza è possibile seguendo questi scrupolosi consigli alimentari

Come prima cosa, proprio per aiutare il nostro intestino a lavorare meglio, sarebbe preferibile assumere una buona quantità di fibre durante la giornata. Queste dovrebbero essere accompagnate, senza dubbio, da una corretta idratazione. Assumere almeno 2 litri di acqua al giorno, inoltre, aiuterebbe a eliminare tutte le tossine presenti nel nostro organismo e a mantenersi idratati. Insieme alle fibre, quindi, l’acqua aiuterebbe a regolarizzare l’intestino, diminuendo gli episodi di stitichezza che andrebbero a peggiorare la nostra situazione.

Quali sono gli alimenti ricchi di fibre che ci aiuterebbero sia nella prevenzione che ne contrastare le emorroidi? Sicuramente una dieta ricca di legumi, cereali, frutta e verdura dovrebbe stare alla base del piano alimentare di chi soffre di questa patologia.

Meglio prediligere gli alimenti integrali e ridurre il consumo di carne rossa. La nostra giornata potrebbe partire con una ricca colazione a base di avena, proseguendo con dell’orzo o farro per i nostri primi piatti. Basterà sbizzarrirci con zuppe o insalate, di ricette sfiziose ne esistono davvero tante e potremmo limitare quegli alimenti realizzati con farine raffinate.

Per i secondi piatti bisognerebbe puntare su carni bianche e pesci magri. Ben accetti yogurt, uova e formaggi magri. Ricordiamoci anche di non tralasciare mai l’assunzione di frutta e verdura. Sempre meglio prediligere quelle ricche di acqua, come ad esempio: sedano, verdure a foglia larga, mele, pere, prugne ecc.

Cosa dobbiamo assolutamente evitare e cos’altro può esserci utile?

Come viene consigliato anche dalla Fondazione Veronesi, gli alimenti da evitare assolutamente sono i seguenti: alimenti con farine bianche (pasta o pane), prodotti preconfezionati (merendine, snack, torte ecc.), salumi, crostacei, formaggi stagionati, alimenti troppo piccanti, bibite gassate, alcool e alimenti calorosi (caffè, cioccolato ecc.).

Come ultimo consiglio, è doveroso dire che una costante attività fisica non può far che bene alla nostra salute. In caso di emorroidi bisognerebbe prediligere attività come ad esempio il nuoto, la camminata quotidiana ed esercizi che favoriscono la riabilitazione del pavimento pelvico.

Infine, si consiglia (ma questo dovrebbero farlo tutti) di smettere di fumare, in quanto anche il fumo può peggiorare la nostra situazione.