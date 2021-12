È ormai risaputo, senza essere medici o personal trainer, che allenarsi all’aperto regolarmente fa più che bene al nostro corpo e alla nostra mente. Questo non significa che bisogna sfruttare solamente le belle giornate primaverili o estive, ma anche quelle dove le condizioni atmosferiche sono più avverse.

Per la maggior parte delle persone è oggettivo il voler rimanere in un ambiente caldo se fuori le temperature sono fredde. Ma svolgere allenamenti all’aperto in inverno ci aiuta a diventare più forti e resistenti. Il voler restare in casa sicuramente aggrada il nostro spirito ma allo stesso tempo rende le giornate lunghe e monotone, aumentando il senso di noia. Dopo aver seguito questi piccoli accorgimenti tutti vorremo allenarci all’aperto anche durante le fredde giornate invernali.

Quali sono i migliori sport invernali?

Seppur il tempo avverso e il richiamo del divano ci persuadono a rimanere in casa, le attività da svolgere all’aperto sono davvero tante e salutari. La corsa o la camminata, anche se non fa caldo, sono ottime attività da svolgere senza nessun tipo di attrezzatura particolare. Per non parlare del fascino che hanno le città o le campagne durante la stagione fredda.

Molto influente è anche la posizione geografica in cui abitiamo. Questo perché, ad esempio, stando vicino alle montagne, aumenterebbe gli sport praticabili: sci, pattinaggio e una semplice ciaspolata.

Prima di tutto, viste le temperature rigide, è buona regola svolgere per almeno 5 minuti un riscaldamento che attivi muscoli e legamenti. È altresì importante, prima di cominciare, scegliere l’abbigliamento perfetto. Questo deve mantenere la pelle il più possibile calda e asciutta. In commercio esiste tantissimo materiale tecnico specifico con colori sgargianti che ci farà notare anche nelle giornate buie o di nebbia. Proteggiamo soprattutto le nostre stremità che, essendo le più esposte, tendono a gelarsi per prime. Oltre a guanti, cuffia e scarpe impermeabili usiamo creme per la pelle e burrocacao per le labbra che tenderanno, altrimenti, a seccarsi.

Per stimolare al massimo il nostro corpo prima di ogni uscita è consigliabile organizzare un calendario con gli allenamenti già stabili. E per ognuno di questi un obiettivo concreto da raggiungere (distanza da percorrere, tempi da rispettare, ecc.).

Poi, una volta tornati a casa, possiamo tornare a coccolarci nel tepore domestico. Un bel bagno caldo sciogli-muscoli con una tisana calda, per poi buttarci sopra al divano con una coperta per guardarci un film.