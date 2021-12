Oggi conosciamo una ricetta che utilizza in modo molto originale un tipo di carne molto amato, per creare una delizia davvero sorprendente. Utilizzeremo ingredienti facilmente reperibili e li combineremo in una preparazione particolare.

Conosceremo, così, una maniera originale di cucinare la carne di manzo che farà venire l’acquolina in bocca a tutti. Questa ricetta diventerà una delle nostre armi segrete, in cui dimostreremo di saper lavorare sapientemente ingredienti comuni.

Ingredienti

Oggi proviamo una torta salata con carne di manzo e gruviera. Per prepararla avremo bisogni di:

800 grammi di stinco di manzo, tagliato a pezzi;

50 grammi di gruviera;

100 grammi di funghi;

120 grammi di pancetta;

80 grammi di scalogno;

2 spicchi d’aglio tritati;

2 cucchiai di farina;

1 cucchiaio di passata di pomodoro;

250 millilitri di brodo di manzo;

600 millilitri di vino rosso;

1 foglia di alloro;

mezzo mazzo di timo;

1 chilo di patate;

40 grammi di burro;

60 millilitri di latte intero;

1 cucchiaio di senape;

2 cucchiai di olio d’oliva.

Iniziamo riscaldando il forno a 150 gradi.

Nel frattempo, scaldiamo l’olio in una grande pentola, saliamo la carne e cuociamola a fuoco medio alto, fino a quando sarà di un colore marrone intenso. Ora aggiungiamo pancetta, aglio e funghi, e continuiamo la cottura per due minuti. Mettiamo, poi, la farina e cuociamo per un altro minuto.

Aggiungiamo ora anche la passata di pomodoro, il brodo di manzo, lentamente, e il vino, l’alloro e timo. Regoliamo di sale e mettiamo tutto in forno per due ore e mezza. Alla fine la carne dovrà essere molto tenera. Rimuoviamo dal forno e lasciamo riposare tenendo al caldo.

Mettiamo ora le patate in una grande pentola piena di acqua fredda salata. Copriamo, portiamo ad ebollizione, poi cuociamo per 10 minuti o comunque fino a quando le patate diventano tenere. Scoliamo e lasciamo raffreddare per 10 minuti.

Ora prendiamo uno schiacciapatate e schiacciamole, poi aggiungiamole in una ciotola insieme al burro, il latte, la senape e il formaggio.

Prendiamo questo composto e rovesciamolo sulla carne. Cuociamo ancora per 5 minuti, così che si amalgamino bene tutti gli ingredienti. Poi impiattiamo e la nostra torta salata è pronta.

