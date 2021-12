Invece della solita pasta allo scoglio, proviamo un’alternativa davvero gustosa e salutare. Scegliamo un piatto perfetto sia a pranzo che a cena, grazie alla leggerezza del suo ingrediente principale. Si tratta di un pesce ricco di omega 3 contro il colesterolo e gnocchi per un pranzo con poche calorie. Non solo, questo pesce è anche ricco di proteine e minerali come calcio, magnesio, ferro e potassio. Contiene pochi grassi ma comunque ottimi per la salute, dal momento che si tratta di omega 3, in grado di ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue. Insomma, una vera miniera di benefici, accompagnati da un gusto ricco ma delicato.

Ingredienti

500 g di semola di grano duro rimacinata;

1 kg di patate;

2 tuorli;

1 kg di scorfano intero;

500 g di pomodorini ciliegino;

2 rametti di rosmarino;

4 spicchi di aglio;

scorza di 1 limone;

olio extravergine d’oliva q.b.;

pepe nero q.b.;

bottarga di muggine q.b.;

sale fino q.b.

Pesce ricco di omega 3 contro il colesterolo e gnocchi per un pranzo con poche calorie

Per prima cosa è necessario pulire il pesce. Utilizzando l’apposito strumento o un coltello, rimuoviamo le scaglie sotto l’acqua corrente. Risciacquiamo la superficie e rimuoviamo le interiora praticando un taglio sul ventre. Laviamo via ogni residuo e tamponiamo il pesce con della carta assorbente per asciugarlo completamente. Adesso che il pesce è pronto, adagiamolo su una teglia foderata con carta da forno, insieme ai pomodori tagliati, aglio in camicia e rosmarino. Condiamo con un filo d’olio, sale, pepe e la scorza di limone. Massaggiamo per bene l’esterno del pesce, così da far penetrare gli aromi. In più, possiamo anche aggiungerli all’interno, dove si trovavano le interiora.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Inforniamo lo scorfano a 170 ° per circa 20 minuti e occupiamoci degli gnocchi.

Procediamo con la preparazione

Mettiamo le patate a bollire ancora con la buccia. Quando la forchetta potrà passarci attraverso, sono della consistenza giusta e possiamo scolarle. Usiamo lo schiacciapatate per ottenere la base dei nostri gnocchi e distribuiamo le patate schiacciate su un piano ad asciugare. Dopo qualche minuto, possiamo aggiungere le uova e la semola, e impastare. Aggiungiamo anche un pizzico di sale e impastiamo sino ad ottenere un panetto che dobbiamo ridurre a filoncini. Con un coltello tagliamoli per ottenere degli gnocchi di circa 1 cm. Mettiamoli da parte e sforniamo il pesce.

Stacchiamo tutta la polpa riducendola a piccoli pezzi e facendo attenzione a rimuovere tutte le lische. Trasferiamo il succo dei pomodori e i pomodori stessi in una padella e facciamo rapprendere leggermente il sugo. Intanto, portiamo a bollore dell’acqua per poi immergerci gli gnocchi. Quando verranno a galla possiamo direttamente trasferirli in padella. Aggiungiamo i pezzi di scorfano e una grattata di bottarga e lasciamo che i sapori si uniscono per qualche minuto.

Gli gnocchi sono pronti, non resta che servirli e gustarli in compagnia.

Approfondimento

Gnocchi con salsiccia, noci e stracchino stellati con questi segreti da chef per renderli cremosi come al ristorante