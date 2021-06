Ci sono alcuni luoghi in Italia che possono letteralmente mozzare il fiato. Il nostro Paese, infatti, è capace di offrire dei paesaggi e delle città incredibili agli occhi dei viaggiatori. E noi dovremmo sfruttare la fortuna di essere vicini a queste meraviglie e visitarle una ad una. Per esempio, oggi presentiamo questo borgo di pietra, uno dei più spettacolari di sempre che ci lascerà davvero a bocca aperta. Stiamo parlando di Petralia Soprana, un luogo da favola che si trova proprio in Sicilia!

Petralia Soprana, ecco perché dovremmo vedere questo luogo almeno una volta

Dunque, addentriamoci nel Sud Italia, arriviamo in Sicilia e presentiamo borgo di pietra, uno dei più spettacolari di sempre che ci lascerà davvero a bocca aperta! Il luogo in questione è Petralia Soprana, una meta suggestiva, romantica, circondata da un’atmosfera di sogno e favola. Qui avremo la possibilità di visitare musei antichi, monumenti storici, arte e natura. Insomma, un vero e proprio connubio di bellezza e cultura che questo posto in provincia di Palermo non vede l’ora di farci ammirare!

Ecco quali sono le attrazioni principali di Petralia Soprana

Se dovessimo scegliere di visitare questo luogo, iniziamo dalla Chiesa Madre che si affaccia sulla piazza del Duomo. Con due campanili, questa Chiesa è sicuramente la più prorompente del borgo. Continuiamo poi ammirando Piazza del Popolo, il principale centro della città e successivamente lasciamoci travolgere dalla bellezza del Museo Arte Contemporanea Sotto Sale. Stiamo parlando di ben ottanta chilometri di gallerie che ci lasceranno di stucco. Inoltre, non potremo non rimanere incantati dai vicoli, dalle strade e dalle case di questo posto pazzesco. La Sicilia ha sicuramente tanti luoghi meravigliosi da offrire e Petralia Soprana è, senza alcuna ombra di dubbio, uno di questi!

