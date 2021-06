In tutte le stagioni uno dei momenti migliori della giornata è la doccia o il bagno in vasca. Immergerci in acqua calda o tiepida ha un effetto benefico e rilassante, oltre che utile per la nostra igiene.

Spesso abbiamo voglia di aggiungere un tocco frizzante ai nostri bagni ed ecco come possiamo fare. Sembrerebbe un’attività per i bambini che di solito non amano molto il momento della doccia. Mettere delle bombe da bagno nell’acqua sarà un modo per convincerli che lavarsi e stare nell’acqua è divertente. Anche per noi sarà un modo per distenderci, svuotare la mente e rilassarci come si deve.

Come creare le magiche bombe da bagno

Per creare una vera esplosione di dolcezza da offrire ecco tutto quello che ci occorre per creare questi oggetti simpatici. Con questi oli vegetali e altri 3 ingredienti naturali possiamo creare delle belle e profumate bombe da bagno per passare un momento rilassante e divertente in vasca.

Ecco la lista di quello che ci serve:

300g di bicarbonato di sodio;

50 g di argilla bianca;

50 g di acido citrico;

5 cucchiai di olio vegetale;

colorante e qualche goccia di idrolato.

Ecco come preparare le palline colorate per dei bagni in vasca insoliti

Prendiamo uno ad uno gli ingredienti e versiamoli in una ciotola dove li mischieremo grazie a una frusta. Possiamo scegliere un olio vegetale a nostro piacimento di oliva o di avocado, anche di mandorla o jojoba. Con questi oli vegetali e gli altri 3 ingredienti naturali possiamo creare delle belle e profumate bombe da bagno per passare un momento rilassante e divertente in vasca.

Mettiamo il composto che abbiamo ottenuto in uno stampo sferico per creare le palline. Attendiamo 24h e poi quando sono compatte togliamole dalla formina e prepariamole per i nostri bagni.

Possiamo anche offrirle ai nostri cari mettendole in delle belle scatole da regalo e carta riciclata.