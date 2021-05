Ci sono dei posti che sono delle vere e proprie meraviglie in terra. E noi vorremmo visitarli tutti. Ma alcuni, c’è da ammetterlo, sono piuttosto lontani e soprattutto per il momento storico in cui ci troviamo, possono essere davvero difficili da raggiungere. Ma ce ne sono altri poco noti che sono proprio accanto a noi. Dobbiamo solo sapere dove cercare e dove andare per rimanerne completamente innamorati. Per esempio, molti considerano questo luogo in Italia l’Ottava meraviglia del mondo ed è talmente insolito e meraviglioso che ci lascerà completamente esterrefatti.

I Templi dell’Umanità di Damanhur, un vero e proprio patrimonio

Andiamo nel comune di Vidracco, in Valchiusella, a pochissimi chilometri da Torino. Qui troveremo un centro davvero piccolo, con una popolazione che arriva a circa 500 abitanti. Arrivando in questo luogo, ci troveremo in contatto con la comunità spirituale Damanhur. Quest’ultima è famosissima soprattutto per un aspetto che lascerà tutti senza parole: i suoi templi. I Templi dell’Umanità, infatti, sono le costruzioni sotterranee tra le più grandi che esistano. A rovinare l’atmosfera ci sono delle accuse fatte alla Federazione di Damanhur, che inoltre ha scavato questi templi senza alcun tipo di permesso. Questi dovevano essere distrutti ma la struttura verrà risparmiata perché è considerata un’opera d’arte collettiva.

Una costruzione da favola che ci farà dimenticare di tutto il resto

Proprio nel cuore della montagna, si staglia una costruzione magica davvero formidabile. I colori, le decorazioni, i richiami religiosi e spirituali, le luci, i mosaici. Questi sono i Templi dell’Umanità. Uno spettacolo da togliere davvero il fiato. Divisi in sette sale dal nome mistico, dedicate a diverse forze ultraterrene, si può meditare in questo luogo e ritrovare la pace interiore. Perciò, ora lo sappiamo. Molti considerano questo luogo in Italia l’Ottava meraviglia del mondo ed è talmente insolito e meraviglioso che ci lascerà completamente esterrefatti. Sarà davvero impossibile non voler visitare un posto così bello.

