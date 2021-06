Un problema di molti sportivi è quello di riuscire a bilanciare dieta ed allenamento per avere un corpo tonico che rispecchia le proprie aspettative. In particolare, è fondamentale che si abbiamo le giuste energie per affrontare l’allenamento ma soprattutto per recuperare dopo una sessione impegnativa.

Ci sono vari cibi che possono essere consumati dopo una sessione di allenamento come ad esempio le ciliegie ma ovviamente non basta. Per dimagrire e mettere massa ecco cosa si deve mangiare assolutamente dopo il work out per ottenere risultati strabilianti.

Ovviamente è bene ricordare e precisare che questi sono suggerimenti. È sempre fondamentale farsi seguire da un personal trainer e da un dietologo di fiducia per un corretto bilanciamento tra allenamento e dieta. In questo modo si evitano rischi per la propria salute.

Ecco cosa mangiare dopo il work out per avere un corpo tonico e magro

Detto ciò, però, queste indicazioni sono utili per capire cosa mangiare dopo essersi allenati per recuperare energie e avere un corpo tonico perdendo anche peso.

Infatti, sono cibi che possono far ottenere un aumento della massa da un lato e perdita di peso dall’altro. Innanzitutto, il primo importante suggerimento è eliminare i carboidrati e gli zuccheri raffinati.

Bisogna invece consumare entro un tempo massimo di 1 ora e mezza uno di questi gustosissimi piatti. Si può scegliere tra il salmone al forno con broccoli, asparagi o spinaci.

Oppure una buonissima frittata cotta al forno con pochissimo olio. Un’altra soluzione è anche l’arrosto di vitello da cuocere al forno con un contorno di cipolle, carote e sedano.

Se queste alternative non piacciono è possibile ripiegare su una classica insalata greca. La si può condire con cetrioli, feta, olive nere e pomodori.

Bisogna sempre mantenere l’equilibrio

Quindi, se è fondamentale non iniziare un allenamento a stomaco vuoto perché si rischiano svenimenti, lo è altrettanto reintegrare le energie perse.

Lo si deve fare, però come si è visto, in modo bilanciato in maniera tale da mettere massa e dimagrire evitando i carboidrati.

