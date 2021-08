Incredibilmente affascinante, questa pianta racchiude l’essenza del sole e il ricordo delle calde giornate d’estate.

La sua bellezza non farà certamente rimpiangere la moltitudine di specie e arbusti che, da maggio a luglio, hanno regalato fiori bellissimi e tonalità mozzafiato.

Come le ortensie, i gerani o le rose. Per gli amanti delle piante più “tradizionali”, ecco alcuni consigli utili da tenere sempre in mente.

Se le nostre piante preferite sono i gerani, ecco come non averli mai più dalle foglie ingiallite con questi semplicissimi trucchetti.

Chi, invece, ama le ortensie non può non conoscere questi piccoli trucchetti per ottenere una fioritura generosa.

Tuttavia, sappiamo benissimo che le soddisfazioni regalate da gerani favolosi e ortense colorate, con l’autunno andranno a diminuire drasticamente. Dunque, per garantire una distesa di colore per tutto il mese di settembre e buona parte del mese di ottobre, ecco cosa non dovrebbe mancare.

Prepariamoci ad avere bellissimi balconi in fiore anche a settembre con questa pianta spettacolare

Stiamo parlando di una margherita speciale, per niente banale e decisamente d’effetto. Adatta a donare velocemente una macchia di colore vivace al balconcino di casa.

In particolare, la nostra attenzione è rivolta alle Rudbeckie, delle particolari margherite dai petali tinteggiati di giallo intenso.

La fioritura, abbondante e generosa, parte dai primi giorni di settembre e durerà fino all’autunno inoltrato.

Le Rudbeckie si adattano sia al caldo che al freddo e non temono il vento. Tuttavia, preferiscono restare in zone soleggiate e vivono perfettamente anche in vaso. Non necessitano di particolari cure ed è per questo che sono perfette per decorare balconi e giardini di tutto il mondo.

Per mantenere sotto controllo lo stato di salute della pianta e godere di fioriture più rigogliose, si consiglia solamente di eliminare regolarmente i fiori appassiti. In questo modo le energie dell’arbusto si concentreranno solamente sui nuovi fiori, regalando distese di colore davvero sensazionali.

Dunque, prepariamoci ad avere bellissimi balconi in fiore anche a settembre con questa pianta spettacolare, facile da reperire e che non richiede particolari cure. Per un autunno ricco di soddisfazioni!