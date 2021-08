Con il caldo e l’afa si ha sempre voglia di bere. Le bibite gassate sono assolutamente da evitare. Oltre ad essere ricche di zuccheri e coloranti, abbiamo già avuto l’occasione di parlare del fatto che possono provocare la formazione di calcoli renali.

A lungo andare però la semplice acqua stanca. Si preferisce qualcosa di più gustoso e saporito. Un’idea salutare sono le acque aromatizzate. Ecco ad esempio le 3 acque aromatizzate migliori per idratarsi, semplicissime da realizzare a casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Altra buona alternativa sono i succhi di frutta, che siano però naturali e senza zuccheri. L’importante è fare la scelta giusta. Tra i tanti gusti disponibili è bene optare infatti per un frutto gradevole e che al tempo stesso ci offra utili nutrienti. Oggi parleremo di un succo che soprattutto gli uomini dovrebbero prendere l’abitudine di bere.

Pochi lo bevono ma questo succo abbassa il rischio di tumore alla prostata

Il succo al pompelmo rosa è più delicato e un po’ meno amaro rispetto al classico pompelmo giallo.

A livello nutritivo, il pompelmo rosa ha proprietà simili alla qualità gialla. Dal canto suo, però, la versione rosata, vanta una maggiore concentrazione di Vitamina C e licopene. Sostanze che rendono l’agrume un potentissimo antiossidante, utile per contrastare l’azione dei radicali liberi e quindi prevenire l’invecchiamento cellulare.

In uno studio pubblicato su Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition (Jian L, Lee AH, et al.), si legge che il consumo abituale di cibi ricchi di licopene andrebbe a ridurre il rischio di tumore alla prostata. Effetto benefico ancor più enfatizzato se la regolare assunzione di licopene viene associata al consumo abituale di tè verde.

A tal proposito è bene ricordare che anche anguria e pomodori sono ottime fonti di licopene.

Pochi lo bevono ma questo succo abbassa il rischio di tumore alla prostata. Ciò non significa che solo agli uomini è consigliato questo succo. Anche le donne dovrebbero prendere la sana abitudine di bere spesso il succo di pompelmo rosa.

Ricchissimo di fibre e potassio, è infatti particolarmente efficace per alleviare tutti quei disturbi derivanti dalla ritenzione idrica come il gonfiore alle gambe e la cellulite. La presenza di flavonoidi infine aiuta a rafforzare i capillari.

Le proprietà che abbiamo appena visto ovviamente valgono anche per il frutto. In base alle preferenze personali è possibile consumare il pompelmo rosa sotto forma di succo, spremuta o centrifuga. Le sue eccellenti qualità nutritive non variano se si preferisce consumare il frutto mangiandolo direttamente a spicchi.

Approfondimento

Pochi lo sanno ma questo comunissimo farmaco protegge dal tumore del colon-retto