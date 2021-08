In questo periodo il melone è uno dei prodotti che va per la maggiore. Buono, fresco e dissetante è sempre un piacere mangiarlo. Come frutto a fine pasto oppure come piatto unico o antipasto insieme al classico prosciutto crudo o con uno di questi ricercati abbinamenti.

La cosa migliore da fare è consumare il melone lo stesso giorno in cui lo abbiamo acquistato. Se lo dovessimo invece conservare basterà conoscere e applicare questi utilissimi consigli.

Ecco la situazione tipo: torniamo dalla spesa e ci accingiamo a pulire il nostro melone. Al taglio scopriamo che purtroppo abbiamo comprato un frutto ormai troppo maturo. La polpa è molliccia e gusto e profumo sono troppo forti. Che fare dunque per non sprecare tanta bontà? La risposta nelle prossime righe.

Ecco come trasformare un melone troppo maturo in una golosa merenda strepitosamente buona

Possiamo utilizzare il nostro melone troppo maturo per preparare un cremoso frullato ideale per la merenda di metà mattina o metà pomeriggio. Vediamo come procedere.

Ingredienti

1 melone bello maturo;

1 bicchiere di latte;

150 gr di zucchero di canna.

Procedimento

Dopo aver pulito per bene il melone eliminando buccia e semi interni, ridurre a tocchetti la polpa.

Mettere nel boccale del frullatore la frutta insieme al latte e allo zucchero. A piacere, aggiungere anche 3 o 4 cubetti di ghiaccio già grossolanamente tritati.

Frullare per bene fino ad ottenere una crema liscia, densa ed omogenea.

Versare il frullato in una coppa o in un bicchiere alto.

Decorare con qualche fogliolina di menta e una ciliegia. Servire con una cannuccia.

E quindi, ecco come trasformare un melone troppo maturo in una golosa merenda strepitosamente buona.

Per un risultato ancor più cremoso è possibile aggiungere un paio di cucchiai di panna liquida.

