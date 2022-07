D’estate, oltre alla sempre presente insalata di riso, non c’è niente di meglio di una deliziosa insalata di pasta fredda, per rinfrescarsi e prendersi una pausa dal caldo asfissiante di fine luglio. È talmente semplice prepararla, che tutti tendiamo a usare sempre i soliti condimenti, come tonno, zucchine, pesto e sott’aceti. In realtà, è davvero un peccato non approfittare della semplicità di questo piatto per combinare ingredienti ancora più sfiziosi tra loro. La ricetta di oggi è un omaggio alle verdure di stagione. Vediamo come preparare una gustosa pasta estiva, diversa dal solito.

Il gusto inconfondibile di questo piatto

La pasta fredda è un piatto tipicamente estivo. Ognuno lo prepara a suo gusto. La bellezza di questo piatto è proprio il fatto che lo si può condire con qualsiasi alimento rimasto in frigo. C’è chi predilige i condimenti pronti, chi ci aggiunge pezzetti di wurstel e chi condisce il tutto con un po’ di maionese.

Le origini dell’insalata di pasta fredda sono un mistero. Di sicuro, il suo inventore era una persona che non amava gli sprechi e che ancor di più detestava il caldo estivo. Noi vogliamo dare il nostro contributo, illustrando una ricetta a base di verdure di stagione. Perciò, cominciamo a tirare fuori zucchine, melanzane e peperoni.

Prepariamo una pasta fredda senza tonno o pesto con questi ingredienti

Prima di passare in rassegna gli ingredienti di questa pasta fredda, meglio fare una piccola premessa: non è un piatto ipocalorico, ma è una bomba di gusto e possiamo gustarcelo come sgarro di fine settimana. Ci serviranno:

a) 200 g di pasta corta a piacere;

b) 1 zucchina grande;

c) 1 melanzana grande;

d) 1 peperone grande;

e) olio di semi q.b.;

f) olio evo q.b.;

g) Parmigiano grattugiato q.b.;

h) qualche foglia di basilico.

Mettiamo a cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Tagliamo le nostre verdure a listarelle sottili, mettiamole su un panno di cotone e tamponiamole (meglio lasciarle asciugare all’aria un paio d’ore). Friggiamo le listarelle di verdure in abbondante olio di semi, finché non saranno belle dorate. Una volta pronte, mettiamole in una ciotola e saliamo leggermente.

Scoliamo la pasta e raffreddiamola sotto il getto dell’acqua corrente. Versiamola nella ciotola, aggiungiamo un filo di olio evo, una spolverata generosa di parmigiano e qualche foglia di basilico. Mescoliamo bene il tutto e impiattiamo. Ricordiamoci di smaltire correttamente o conservare l’olio di frittura e di non buttarlo nel lavandino!

Se il caldo ci attanaglia, prepariamo una pasta fredda estiva senza tonno che è un’ode alla cucina Mediterranea. La dieta, la riprenderemo domani.

Lettura consigliata

Non conserviamo i cetrioli in freezer o sott’olio, ma in frigo facendo così