Cosa fare con pasta al forno, tagliatelle e ravioli avanzati a Natale: ecco 3 idee golose da provare

A chi non è mai successo di cucinare molto più di quanto in realtà serve? Per quanto proviamo a fare dei calcoli precisi, spesso abbiamo paura che le quantità non siano sufficienti a soddisfare gli ospiti. Oggi con questo articolo vogliamo suggerire 3 ricette facili e veloci per riciclare la pasta avanzata a Natale senza sprecare nulla. Continuiamo a leggere per saperne di più.

Basta davvero poco per ritrovarsi degli avanzi in cucina: un invitato che all’improvviso non si presenta o qualcuno che salta una portata. Ed è così che a fine pasto ci ritroviamo con un mucchio di avanzi di cui non sappiamo che fare. Sprecare è sempre sbagliato e fare la spesa è diventato ogni giorno sempre più caro. Pertanto, siccome la cucina degli avanzi è sempre molto gettonata oggi vogliamo proporre 3 idee sfiziose da copiare subito.

Cosa fare con pasta al forno, tagliatelle e ravioli avanzati per evitare sprechi e risparmiare soldi

Riutilizzare gli avanzi è un gesto etico, ma che guarda anche al nostro portafoglio. Ciò che ci manca a volte sono soltanto delle buone idee. Partiamo dalla pasta al forno. Se avanza, possiamo realizzare in 5 minuti delle frittatine di pasta.

Tutto ciò che dobbiamo fare è tagliare in modo grossolano la pasta se si tratta di formati grandi come spaghetti e lasagne. Aggiungiamo gli altri ingredienti, ovvero 2 uova, 100 grammi di provola a cubetti, un pizzico di sale e di pepe e mescoliamoli.

Facciamo scaldare in una padella antiaderente dell’olio e quando sarà ben caldo versiamo delicatamente il composto. Compattiamolo usando un mestolo di legno e lasciamolo cuocere un paio di minuti per lato a tegame coperto. Quando sarà perfettamente dorata, poggiamo la frittata di pasta sulla carta per fritti e gustiamo questa delizia.

Agnolotti e ravioli ripieni? Ricicliamoli così!

Se avanziamo qualche porzione di pasta ripiena già cotta e condita possiamo preparare un delizioso timballo. Questo piatto antispreco ha origine tra Napoli e Palermo, ma ad oggi è diffuso da nord a sud ed è una vera bontà.

Sciogliamo una noce di burro in padella e uniamo 250 grammi di funghi porcini. Dopo un paio di minuti, aggiungiamo un mestolo d’acqua, sale e pepe. Non appena l’acqua sarà evaporata, uniamo 250 grammi di besciamella, mescoliamo e dopo 5 minuti spegniamo la fiamma.

Condiamo la pasta ripiena avanzata con la salsa ai funghi e foderiamo uno stampo da forno con un rotolo di pasta brisée. Adagiamo la pasta nello stampo e copriamo con un secondo rotolo di pasta brisée sigillando i bordi. Pratichiamo delle incisioni sulla superficie della pasta e spennelliamola con un uovo sbattuto. Inforniamo il timballo per 35 minuti e serviamolo.

Cosa fare se avanzano delle tagliatelle al ragù di carne

Con le tagliatelle possiamo realizzare in pochi minuti un delizioso finger food da servire come aperitivo. Tagliamo le tagliatelle in modo abbastanza fine, mescoliamole con 2 uova sbattute, sale, pangrattato e formaggio grattugiato. Formiamo delle crocchette con le mani, impaniamole nel pangrattato e facciamole friggere nell’olio bollette. Il risultato sarà sorprendente.

Abbiamo visto cosa fare con pasta al forno, tagliatelle e ravioli avanzati delle feste natalizie per creare pietanze veloci e ricche di gusto.