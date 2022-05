Settimana importante, questa, in un mese dove ciclicamente iniziano ribassi di medio periodo. Sarà così? Non crediamo, anzi, presupponiamo che entro fine giugno il ribasso verrà archiviato. Questi, però, sono momenti decisivi per i mercati azionari, che devono scegliere fra rialzo e nuovi ribassi.

Alle ore 16:19 della giornata di contrattazione del 4 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.032

Eurostoxx Future

3.698

Ftse Mib Future

23.670

S&P 500 Index

4.165,63.

La previsione annuale proietta ribassi almeno fino al 5 luglio

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 29 aprile.

Previsioni per la settimana in corso

Il percorso campione atteso è il seguente:

massimo lunedì e minimo venerdì. Ci sono alcuni oscillatori che sembrerebbero pronti a girarsi al rialzo, ma meglio attendere sviluppi. Inoltre, probabilmente, il minimo settimanale è stato già segnato, in quanto lunedì si è verificato un pattern di modifica dello scenario settimanale. Domani è decisivo in merito

Momenti decisivi per i mercati azionari che devono scegliere fra rialzo e nuovi ribassi. La mappa dei prezzi

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.923. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.617.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.681. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.883.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 23.595. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 23.585.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.147. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.309.

Posizione di trading multidays in corso dei nostri Trading Systems

Short su S&P 500 dall’apertura del 2 maggio. Invece, in corso Flat su tutti gli altri indici analizzati.

Quale movimento attendere per la giornata di giovedì?

Questa è una settimana importante e forse decisiva. Oggi ha deciso la FED alzando i tassi di 50 punti base, e venerdì verrà pubblicato il report sull’occupazione. Cosa attendere per domani? Difficile fare una previsione con elevate probabilità a favore, anche se il frattale settimanale prevede un rimbalzo fra oggi e domani, prima di lasciare spazio a nuove vendite.

Vedremo cosa accadrà da ora a venerdì.

