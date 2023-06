Per i golosi, da oggi non è necessario recarsi in pasticceria per gustare un buon dolce. Per chi non ha un buon rapporto con i fornelli, finalmente c’è una ricetta dolce, facile e veloce. Ideale in estate, ma ottima anche durante la stagione invernale, si compone di soli due ingredienti. A svelarci il segreto di una mousse preparata senza difficoltà è Angelo Coassin. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Non sempre la golosità va di pari passo con l’esperienza in cucina. Generalmente preparare un dolce non è mai cosa semplice, questo per la procedura elaborata e i tanti ingredienti. Tuttavia non sempre la soluzione è recarsi in pasticceria. Anche per i meno esperti sarà semplicissimo preparare una mousse al cioccolato con soli due ingredienti. Un dolce leggero che si prepara in pochi minuti, questa è la ricetta proposta dal foodblogger Angelo Coassin.

Chi è Angelo Coassin e perché il suo profilo instagram è così seguito

Lo chef alle prime armi, Angelo Coassin vanta più di 1 milione di followers sul suo profilo instagram “Cooking with bello”. Carismatico e sempre sorridente si presenta nei video sempre con la sua canottiera bianca. Angelo nato a Maniago, un piccolo paese vicino Venezia, vive ormai da anni a Londra. E’ noto al pubblico social per l’espressione ricorrente: “Mamma mia!”, esclamata nei video.

Insomma la figura del tipico italiano all’estero che porta alta la bandiera della classica cucina. Tuttavia una cucina moderna e in molte circostanze rivisitata. Angelo Coassin non nasce chef, bensì attore e ballerino professionista. Nonostante ciò, la passione per la cucina nel tempo lo coinvolge sempre più. Questo anche grazie al contributo della mamma e della nonna. Entrambe appassionate ai fornelli. Dal dolce al salato, Angelo Coassin non si risparmia e propone una grande varietà di piatti. Comune denominatore, la preparazione semplice e veloce.

Preparare una mousse al cioccolato con soli due ingredienti: ecco la ricetta dolce di Angelo Coassin

E’ possibile realizzare una mousse al cioccolato con soli due ingredienti? La risposta è sì, a dimostrarcelo è il foodblogger Angelo Coassin. Cremosa, dolce e leggera, questa mousse si prepara in pochi minuti. Ecco gli ingredienti che ci occorrono:

100 g di cioccolato fondente;

acqua.

Innanzitutto per la quantità esatta dell’acqua è necessario fare un piccolo calcolo. E’ necessario moltiplicare la quantità di grasso nel cioccolato che si trova nel pacco e dividere tutto per 34. A questo punto possiamo iniziare. Si taglia finemente il cioccolato e si mette in una terrina. In seguito si aggiunge l’acqua calda e si mescola con un frustino fin quando il cioccolato non sarà fuso. In una ciotola più grande aggiungere del ghiaccio e sistemare sopra la terrina. Si procede con delle fruste elettrice miscelando il tutto per un paio di minuti. Una volta ottenuta la giusta consistenza la mousse è pronta! E dunque si conclude come dice Angelo: “Buon appetito”