Quanto ha guadagnato Mahmood con Festival ed Eurovision e cosa farà questa estate

Ha vinto Sanremo nel 2019 e ha fatto numerosi record con il singolo Soldi, italo-egiziano, classe 1992 è uno dei cantanti più famosi attualmente. Dopo la vittoria al Festival ha partecipato all’Eurovision Song Contest attirando l’attenzione e aumentando le vendite di Ghettolimpo, il suo album uscito in quegli anni. Tanta la curiosità intorno al personaggio.

Aveva partecipato a Sanremo già nel 2016, giovanissimo, tra le nuove proposte. Molti lo ricordano a X-Factor nel 2012 dove venne eliminato dopo sole 3 puntate. È abituato a scrivere oltre che cantare, Mahmood, che ha collaborato con Mengoni per il brano Hola e con Elodie, Gué Pequeno e Michele Bravi per il brano Nero Bali. Anche se è di origine egiziane il cantante non parlerebbe l’arabo, in compenso se la caverebbe con il sardo. Mahmood è molto legato alla Sardegna che considera la sua seconda patria, ispirazione di numerose canzoni e luogo scelto per vacanze e periodi di relax e meditazione. Il motivo? Tutto parte dalla madre che è di Orosei. Nell’isola il rapper gioca in casa.

Non si tratta del solito cantante che approccia alla musica per uscire da situazione limite. Mahmood dopo aver frequentato il liceo linguistico si è iscritto al Centro Professionale per la Musica di Milano. Quindi si tratta di un vero professionista che si è formato sia sui libri che sul campo. Un artista a tutto tondo.

Streaming e post

Quanto ha guadagnato Mahmood con Festival ed Eurovision? Per quanto riguarda il Festival di Sanremo Mahmood vanta 2 vittorie una da solo con Soldi e l’altra in coppia con Blanco. La partecipazione a Sanremo porta guadagni sugli streaming del pezzo più che sul cachet della partecipazione. Sono previsti poco meno di 50.000 euro come rimbirso ma la canzone Soldi ha prodotto 585.000 euro di cui all’artista va il 30%. Quindi in quella circostanza ha messo in tasca poco più di 200.000 euro.

Il Festival di Sanremo non prevede montepremi ma solo rimborsi spese quindi il guadagno non arriva direttamente dalla manifestazione. I veri guadagni arrivano dalla visibilità e dai social soprattutto grazie all’Eurovision. Durante la sua partecipazione con Blanco è stato calcolato che Mahmood guadagnasse 22.427 euro a post su Instagram e oltre 29.240 euro a reel. Anche la vittoria al Contest internazionale non porta denaro, non è previsto montepremi e nessuna vincita. Ma anche se fosse, difficilmente potrebbe eguagliare gli incassi che questi giovani artisti fanno grazie ai social.

Quanto ha guadagnato Mahmood con Festival ed Eurovision e quali concerti sono in programma

Il tour di Ghettolimpo si è svolto nell’estate 2022 e ha avuto grande successo. Tante date tra luglio e settembre e un’estate dedicata al lavoro. L’estate 2023 sarà ugualmente ricca di impegni. Mahmood ha tenuto un concerto a Milano a maggio ed è stato precedentemente ospite dell’Eurovision Song Content in cui ha ben figurato Marco Mengoni.

Il 10 luglio per Mahmood è previsto un concerto al Foro Italico i cui biglietti sono già in vendita, quindi sarà il 30 giugno a Brindisi a Porto Rubino. In questa date spera di confermare il successo ottenuto al Fabrique poche settimane fa. Oltre a queste date ci sono quelle del tour europeo che lo impegnerà fino al 2024 portandolo a Barcellona, Amsterdam, Berlino e Varsavia. Tanti concerti quindi e tra una data e l’altra sicuramente un po’ di mare nel Golfo di Orosei. Rigenerarsi in questi casi è un obbligo.