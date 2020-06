Preparare le tigelle fatte in padella: economiche, gustose e artigianali.

Può capitare un invito a cena dell’ultimo minuto. Un amico, un collega, dei compagni di squadra o di scuola dei figli. Magari di domenica. O di festa. E, in casa manca il pane. E, adesso che si fa? Tra la domanda e la disperazione. Nessun problema, perché è possibile preparare le tigelle fatte in padella: economiche, gustose e artigianali. In più, senza conservanti e additivi. Una manna dal cielo per l’organizzazione e la salute. Senza contare che si abbinano a tutto, possono fare da pane e da scarpetta. Accompagnare qualsiasi piatto e fungere da piatto freddo con salumi e formaggi.

Gli ingredienti per una ricetta con 10 tigelle

– Mezzo kg di farina 00

– 250 grammi di acqua

– Lievito per torte salate, una bustina/lievito di birra 10-15 grammi

– Sale

– Olio extra vergine

Proprio gli ingredienti base che si trovano comunemente in ogni casa, il nostro consiglio è poi quello di acquistare una scatola di lievito per torte salate. Può sempre essere utile anche in casi di emergenza!

Come preparare le tigelle fatte in padella: economiche, gustose e veloci

– Prendere una ciotola di dimensioni generose e versare farina, lievito, un pizzico di sale e un cucchiaio di olio

– Versare l’acqua a dosi mirate, poco alla volta, per consentire la formazione di un impasto morbido a forma di palla, che riponiamo su un piano di lavoro infarinato

– Lavorare l’ impasto con le mani fino a farlo diventare liscio e omogeneo

– Lasciar lievitare per un paio di ore in un contenitore o sotto uno strofinaccio umido

– Mettere in frigo per circa 8 ore

– Adagiare l’impasto su un piano appena infarinato, stenderlo col mattarello e usando anche una tazza o un bicchiere rovesciati, formare i dischi

– Lasciarle riposare per circa mezz’ora di nuovo sotto lo strofinaccio

– Scaldare una pentola piana capiente, inserire le tigelle da cuocere quando la piastra è calda

– Cuocere con coperchio per circa 5 minuti per lato con fuoco medio

– Servirle su un vassoio che abbia per base uno strofinaccio pulito, col quale verranno coperte per mantenere morbidezza e calore

Abbinamenti perfetti

Dopo aver seguito le ricette per preparare le tigelle fatte in padella: economiche, gustose e artigianali, il consiglio per gli abbinamenti. Le nostre tigelle adoreranno essere servite con salumi, affettati, sottaceti, formaggi spalmabili e verdure grigliate. Sono straordinariamente gustose anche con la Nutella!