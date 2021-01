Come migliorare il rapporto di coppia? Consigli pratici per trovare un equilibrio

“Come migliorare il rapporto di coppia?” è la domanda che chiunque si è posto almeno una volta nella vita.

Tra questioni lavorative, di salute e rapporti con le persone care spesso ci si sente affaticati, stressati e stanchi.

Le variabili possono essere infinite, ma il desiderio che accomuna tutti è che il rapporto di coppia sia un rifugio, un angolo di serenità.

Insomma, un quid in più cioè qualcosa che possa apportare migliorie nella propria vita, non che tolga energie e che sia fonte di ulteriori problemi.

Tra piccoli litigi e grandi discussioni

Eppure, nella quotidianità di coppia, spesso è difficile trasformare in gesti concreti ciò che si desidera con la propria mente e c’è sempre qualcosa che fa nascere una piccola discussione. O che porti a grandi litigi.

Ciò di cui si deve tener conto non è soltanto il problema per cui si sta discutendo, ma il meccanismo che si innesca tramite la discussione.

In parole semplici, l’episodio può essere sempre diverso, ma ogni persona tende a ripetere un determinato schema di comportamento.

E la storia del cane che si morde la coda dovrebbe essere qualcosa da evitare.

Ogni persona è se stessa ed è impossibile che cambi solo per una richiesta esplicita del partner: il cambiamento è qualcosa che viene naturalmente, non si aziona con un pulsante o in seguito a richiesta. Ciò che invece bisogna fare è curare il proprio rapporto di coppia.

Seguendo alcuni piccoli consigli è possibile apportare grandi miglioramenti nella vita sentimentale, scoprire altri lati di sé e crescere insieme.

Piccoli passi

Innanzitutto è bene parlare dei propri problemi.

Anche il modo in cui ci si espone è importante: è giusto far attenzione al linguaggio che si usa.

Piuttosto che esprimere il proprio punto di vista su un aneddoto, commentando ciò che avrebbe dovuto/potuto fare il partner e invece non ha fatto, è più opportuno spiegare come ci ha fatto sentire quel gesto.

In questo modo la percezione del partner che ascolta il disagio del proprio compagno sarà di empatia e non di attacco personale.

Ancora, non bisogna mai perdere se stessi: per poter amare qualcun altro e avere un rapporto di coppia sano, bisogna prima amare il proprio io, onde evitare la ricerca di continue rassicurazioni inutili.

È importante prendersi del tempo per sé.

Invece di chiamare l’intera rubrica telefonica per raccontare i propri problemi di coppia come se fosse una televendita e cercare il supporto attraverso la ragione degli amici, è bene mantenere la propria relazione privata.

Un consiglio è sempre utile, l’importante è non degenerare e dare la possibilità ad altri di interferire nella propria relazione.

Infine, ma non per importanza, bisogna sempre esprimere i propri sentimenti al partner. È fondamentale per comprendere come migliorare il rapporto di coppia far presente al proprio compagno quanto sia importante nella propria vita. E occhio ai complimenti, sono un vero e proprio toccasana.