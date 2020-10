Le pensioni INPS nel 2021 saranno più alte oppure saranno più basse? La risposta è immediata in quanto i coefficienti di trasformazione fanno diminuire la tua pensione a partire dal prossimo anno. Il calcolo, infatti, non è opinabile in quanto lo scorso 1 di giugno del 2020 è stato approvato l’apposito decreto, quello da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per la precisione quello che nello specifico, per il biennio 2021-2022, ha aggiornato ed ha rivisto i coefficienti di trasformazione. Quelli per il calcolo della quota contributiva della pensione. Dalla riforma Dini delle pensioni, risalente all’anno 1995, per i coefficienti di trasformazione si tratta del quinto aggiornamento. Il primo è infatti avvenuto nel 2010, e poi a seguire nel 2013, nel 2016 e nel 2019.

I coefficienti di trasformazione fanno diminuire la tua pensione a partire dal prossimo anno

La revisione dei coefficienti di trasformazione è sulla carta, favorevole per lo Stato italiano, in quanto eroga assegni INPS che sono più bassi. Ma in realtà l’adeguamento è legato all’aspettativa di vita che per fortuna è crescente. Nello stesso tempo vivere di più per il sistema pensionistico italiano significa mantenere in equilibrio la previdenza pubblica. Portando non solo alla revisione dei coefficienti, ma pure ad un aumento dell’età anagrafica che è necessaria per maturare i requisiti per andare in pensione.

Il pensionato di domani prende a parità di requisiti un assegno sempre più basso, ecco perché

Tecnicamente più aumenta l’età del lavoratore che va in pensione, più aumentano i coefficienti di trasformazione. In quanto statisticamente diminuiscono per lo Stato italiano gli anni durante i quali dovrà coprire l’erogazione del vitalizio. La revisione dei coefficienti di trasformazione, quindi, è sempre in senso peggiorativo per il pensionato di domani che, rispetto a chi è andato già in pensione, a parità di requisiti percepirà un assegno mensile dall’INPS che è leggermente più basso.