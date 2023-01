Prepara una cena per 4 persone spendendo meno di 10 €. È facile, prova questo menù

Partiamo dalla spesa se vogliamo cucinare in fretta risparmiando denaro. Essere organizzati ci permetterà di preparare piatti veloci con pochi ingredienti.

Se ci capita di evitare di organizzare cene tra amici per paura di spendere troppo, dobbiamo sapere che questa paura è infondata. Se ci organizziamo e stiamo attenti a come facciamo la spesa, possiamo spendere davvero poco e preparare un menù speciale con cui conquistare i nostri ospiti.

Partiamo dall’antipasto. Con una spesa di 3 € possiamo comprare pane, pomodori e olive. Le bruschette sono sempre molto apprezzate a cena e sono facili da cucinare. Non è necessario preparale con pane di Altamura o altre specialità tradizionali di cui il nostro Paese è ricco. Anche le baguette che troviamo nei supermercati sono ottime per la preparazione degli antipasti. Laviamo i pomodori e tagliamoli a piccoli pezzi. Condiamoli con olio, sale e basilico. Tagliamo la baguette e fette e facciamole tostare in padelle, quindi tagliamo le olive più fini che possiamo. La composizione sarà semplice e immediata e il gusto garantito con una spesa modesta.

Un primo al forno di grande sostanza

Prepara una cena per 4 persone, non spenderai molto con un po’ di impegno. Per esempio, per il primo possiamo stare sotto i 3 € cucinando la pasta al forno. Ci servono 400 g di tortiglioni, 4 zucchine, margarina e farina. Tagliamo le zucchine a piccoli pezzi e cuociamole in padella con sale e acqua. Mettiamo in un contenitore la farina con acqua, margarina e sale e sbattiamo per ottenere la nostra besciamella. Facciamo cuocere per qualche minuto i tortiglioni, quindi mettiamoli in una teglia inumidita con la besciamella e aggiungiamo le zucchine. Ricopriamo con la besciamella e aggiungiamo un filo d’olio.

Mettiamo in forno a 180 gradi fino a che non si formerà la crosta in superficie. Il piatto è molto semplice da preparare ma è sostanzioso. Possiamo cucinarne qualche porzione in più senza sforare il budget. Il bis è spesso richiesto quando si tratta della pasta cotta al forno. Anche se non si tratta di quella tradizionale.

Prepara una cena per 4 persone, il dolce sarà semplice e gustoso

Prepariamo il dolce con la pasta sfoglia e una tavoletta di cioccolata. Ci costerà meno di 2 €. Tagliamo la pasta sfoglia a listarelle quindi usiamo le strisce per avvolgere la cioccolata e inforniamo a 180 gradi. Ciò che otterremo sarà uno strudel di cioccolata dal sapore delicato.

Gli errori che facciamo quando andiamo a fare la spesa complicano la preparazione dei pasti e rendono vani i tentativi di risparmiare. Se abbiamo fatto una lista indicando i prezzi che ci aspettiamo di trovare, possiamo renderci conto di quanto stiamo sforando. Avere idee precise di ciò che vogliamo cucinare ci aiuta a non comprare cibo che potremmo sprecare. Le ricette interessanti che possiamo preparare con pochi ingredienti spendendo meno di 3 € sono tante. È solo questione di organizzazione.