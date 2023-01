Vini di qualità per tutti: 5 vini sotto i 10 € e premiati dagli specialisti

Per cercare una buona bottiglia di vino non bisogna spendere un capitale. Alcune bottiglie premiate hanno un prezzo intorno ai 10 €. Scopriamole.

Esistono diversi tipi di vino, ma in generale si classificano secondo tre categorie: i vini rossi, i rosati e i bianchi. C’è una differenza di prezzo fra di loro e dipende dalla qualità e dal modo con cui sono stati prodotti.

Oggi si discute tanto se il vino faccia bene o no alla salute. Si vuole riportare sull’etichetta della bottiglia la dicitura che nuoce alla salute. Tuttavia molti non sono d’accordo, perché è comunemente accettato che un bicchiere di vino a pasto non faccia male. Inoltre il vino, per alcune zone, fa parte di una tradizione millenaria.

Tipologie italiane famose

Alcuni vini sono molto noti e apprezzati a livello internazionale. In Italia si distinguono il Barolo in Piemonte, il Brunello di Montalcino in Toscana, il Taurasi in Campania e l’Amarone nel Veneto. Questi vini nascono grazie a una lenta stagionatura nelle botti di rovere, che conferisce loro sentori del tutto particolari. Tuttavia, per quanto buoni e ricercati, non sono fra i vini più economici sul mercato.

Ne esistono invece alcuni la cui qualità è stata premiata e il cui prezzo si mantiene abbastanza accessibile. Sono difficili da trovare, pur tuttavia esistono. Inoltre un vino premiato da uno specialista è garanzia di qualità. Ne presentiamo qui 5 con un prezzo sotto i 10 €, ma non sono gli unici.

Vini di qualità per tutti da prendere al volo

Il Bindi Sergardi viene dalla Toscana, Rosso IGT Achille, annata 2021. Lo troviamo intorno ai 10 € a bottiglia. Ha un punteggio dato da James Suckling di 90/100. È fatto con uva Sangiovese 100% e ha 13,5 gradi alcolici.

Andiamo ora in Sicilia con un bianco Donnafugata. Si tratta del Sicilia Bianco DOC Anthilia da 13 gradi alcolici. È fatto soprattutto con uva Catarratto. L’annata è il 2021 e ha un punteggio di Luca Maroni di 92/100. Il prezzo è intorno ai 9,50 €.

Spostiamoci in Piemonte con un Montalbera Piemonte Rosso DOC fuori catalogo, annata 2020, con 12,5 gradi alcolici. Nelle botti vinificano il Barbera d’Asti 60%, il Ruché di Castagnole Monferrato 30% e il Grignolino d’Asti 10%. Si trova intorno ai 9 € ed ha un punteggio di 98/100 secondo Luca Maroni.

Tra i vini di qualità per tutti, abbiamo questo Pinot grigio che porta con sé diversi riconoscimenti. Ha i 2 grappoli del Gambero Rosso, le 3 Viti di AIS e 93/100 di Luca Maroni. Si tratta di Arzenton Pinot Grigio dei Colli Orientali del Friuli, un vino DOC del 2021, al 100% fatto con uve di Pinot grigio. Ha ben 13,5 gradi alcolici e si vende intorno ai 9 €.

Infine un vino pugliese, il Castel del Monte Rosso DOC Bolonero del 2019, Torrevento. È un Nero di Troia con inserti di Aglianico. Ha 12,5 gradi alcolici e un prezzo invitante intorno ai 7 €. Questo vino ha ricevuto i 3 Bicchieri del Gambero Rosso e 93/100 da Luca Maroni.

Questi vini ci indicano che la qualità non costa l’impossibile.