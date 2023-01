Gli scaffali dei supermercati sono pieni ma quali bevande vegetali scegliere? Ecco le migliori secondo i test

Molto spesso consumate (erroneamente) come sostitute del latte vaccino, le bevande vegetali stanno spopolando. Ecco quali sono le migliori marche presenti in commercio secondo i test.

Le bevande vegetali sono sempre più presenti nei piani alimentari consigliati e in commercio ne troviamo di moltissimi tipi e gusti. Tra le più gettonate quelle di soia, di riso e di mandorla, ma la verità è che oggigiorno c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Dunque, per acquistare un prodotto di qualità e che soddisfi le nostre esigenze e le nostre tasche, bisogna capire bene cosa scegliere. Innanzitutto, un chiarimento: vediamo in breve le differenze tra il latte vaccino e le bevande vegetali.

Differenze

Ovviamente la prima differenza (anche abbastanza ovvia) è l’origine. Un prodotto è di origine animale e l’altro è vegetale (legumi, semi e cereali).

Il latte vaccino è ottenuto, in genere, con l’omogeneizzazione e il trattamento termico del prodotto. Le bevande vegetali, invece, possono richiedere anche lavorazioni molto più complesse e l’aggiunta di diversi ingredienti. In molti casi sono presenti anche additivi, aromi e zuccheri aggiunti. Il latte vaccino vanta ottime proprietà nutrizionali (principalmente proteine, calcio e vitamine B2 e B12). Per quanto riguarda i grassi, invece, la percentuale cambia a seconda della lavorazione. Ad esempio, per avere un prodotto più leggero si sceglie un latte parzialmente scremato o scremato al posto del latte intero. Le bevande vegetali, invece, presentano meno grassi. Talvolta, però, anche meno valore nutrizionale.

Il ventaglio di scelta delle bevande vegetali è ampio. Gli scaffali dei supermercati sono pieni ma quali bevande vegetali scegliere? A schiarirci le idee ci pensa Altroconsumo. Difatti, dopo aver visto il miglior miele e le migliori merendine in circolazione, ecco anche i risultati di un altro test. Gli esperti hanno analizzato ben 42 bevande vegetali che corrispondono a quattro tipologie diverse: soia, riso, avena e mandorle.

Dunque, anche se gli scaffali dei supermercati sono pieni, vediamo quali bevande vegetali scegliere per un acquisto migliore

Secondo i test il primo posto (categoria soia) va a OraSi che vanta il primato di migliore prodotto e miglior acquisto con 75 punti.

Punteggio ottimo anche per la Valsoia Soya morbido da 1 litro, l’Alpro Soia da 1 litro, la Sojasun Soia calcio plus da 1 litro (quest’ultimo detiene anche il riconoscimento di miglior acquisto).

A seguire: