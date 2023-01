Per risparmiare sulla spesa ecco come fare detersivi per piatti e pavimenti con pochi ingredienti

Ecco come fare detersivi per piatti e pavimenti-proiezionidiborsa.it

Ogni settimana andiamo in giro per negozi a comprare molti prodotti. Abbiamo bisogno di mantenere pulita la nostra casa e cerchiamo vari detergenti tra gli scaffali, magari in offerta. Potremmo farne alcuni a casa in modo semplice nel modo che ora spiegheremo.

Quando andiamo a fare la spesa spesso compriamo generi di ogni tipo, soprattutto alimenti come pane, latte, frutta e verdura. Oltre a rifornire frigorifero e dispensa dobbiamo pensare anche ad altro. Per mantenere pulita la nostra casa, infatti, abbiamo bisogno di elettrodomestici e anche di detergenti.

Pensiamo soprattutto ai pavimenti, ma dobbiamo lavare anche piatti e pentole dopo l’uso. Ogni mese ciò che spendiamo potrebbe incidere molto nel bilancio familiare. Con alcuni semplici ingredienti, però, potremmo fare a casa dei prodotti utili.

Per risparmiare sulla spesa ecco come fare detersivi per piatti usando pochi ingredienti

Ogni giorno per cucinare utilizziamo pentole e padelle e a volte teglie da forno. Mettiamo poi il cibo da mangiare nei piatti. A fine pasto abbiamo la necessità, quindi, di lavare le nostre stoviglie. Ci sono alcune ricette per fare detersivi per i piatti a casa.

Per la prima ci occorrono:

100 g di sapone di Marsiglia ;

; 50 g di argilla verde ;

; 50 g di bicarbonato ;

; 2 cucchiai di amido ;

; 2 cucchiaini di sale ;

; 2 cucchiaini di succo di limone ;

; circa un bicchiere di acqua distillata o di rubinetto.

Grattugiare il sapone nell’acqua e portare a ebollizione mescolando. Spegnere il fuoco e aggiungere l’argilla. Dopo qualche minuto unire il bicarbonato, l’amido, il sale e alla fine il succo di limone. Mescolare per bene per amalgamare il tutto e fare raffreddare. Versare in un barattolo con chiusura ermetica e usarne un po’ per lavare i piatti.

Altri prodotti fatti in casa per piatti e pavimenti

Un detersivo sgrassante per le stoviglie lo otterremo frullando 3 limoni tagliati, meglio se maturi, con 4 cucchiai di sale.

Versiamo il composto in un pentolino e aggiungiamo 2 bicchieri di acqua e uno di aceto. Facciamo bollire per una decina di minuti, mescolando ogni tanto. Spegniamo e facciamo intiepidire. Conserviamo il detersivo in frigorifero in vasetti di vetro con coperchio.

Per risparmiare sulla spesa ecco come fare detersivi per piatti e pentole, quindi.

Per quanto riguarda i pavimenti in pietra e marmo procuriamoci:

100 g di soda Solvay ;

; 850 ml di acqua ;

; 2 cucchiai rasi di detersivo per i piatti ecologico.

La soda è reperibile nei negozi di casalinghi e detersivi. Per quanto riguarda il sapone per i piatti, potremmo usare un po’ di quello fai da te.

In una bottiglia di plastica dura versiamo l’acqua. Mettiamo i guanti e aggiungiamo la soda. Agitiamo e lasciamo sciogliere per almeno 12 ore. Alla fine versiamo il detersivo per i piatti. Prima dell’uso, agitiamo la bottiglia. Basterà mettere 10 ml di prodotto per ogni litro di acqua del secchio.

Se i pavimenti dopo averli lavati presentano degli aloni bianchi, risciacquiamo. La prossima volta faremo attenzione nell’usare meno soluzione per pulirli.