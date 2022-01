Un aspetto fisico curato indica rispetto di sé ma anche cura della propria salute. Sembra strano, ma proprio l’igiene personale e l’attenzione anche a come ci vestiamo e mostriamo possono infondere sicurezza e aiutare a sentirci più fiduciosi e sereni. Migliorarsi col trucco e con i capi adatti alla nostra fisicità è possibile, senza aspettarsi miracoli, accettando, nel caso, ciò che proprio non si può modificare o attenuare.

Nella stagione invernale specialmente mani e viso sono esposti alle intemperie e alle temperature fredde. Ne deriva che si possono manifestare geloni e la pelle sensibile si presenta più secca del solito. Col freddo, però, un inestetismo che affligge molte donne può essere coperto da spessi collant e pantaloni: parliamo della cellulite.

Preoccupiamoci della pelle secca e dei geloni ma non dimentichiamo di contrastare la cellulite anche in inverno in questo modo

Il termine cellulite ha una storia abbastanza recente, poiché risale agli inizi del secolo scorso. La cellulite non è una patologia ma un disturbo fisiologico. Si presenta su glutei, addome, cosce e la pelle assume l’aspetto di solito a buccia d’arancia, con micro fessurazioni o piccoli rigonfiamenti. Tra le cause più plausibili della cellulite gli studiosi hanno individuato:

ritenzione idrica;

disturbi del microcircolo;

disturbi alla circolazione linfatica;

fattori ormonali;

fattori genetici;

cattiva alimentazione;

problemi di origine metabolica;

accumulo di piccole formazioni adipose sottocutanee.

Come contrastare o prevenire la cellulite

Anche se le parti in cui si manifesta in inverno sono coperte, sarebbe bene occuparci della cellulite in tempo e non solo un mese prima delle ferie estive. Per quanto riguarda ciò che si può fare contro gli inestetismi, innanzitutto vi è il massaggio linfodrenante, poi la laserterapia, la terapia ad ultrasuoni e prodotti cosmetici.

Questi metodi sono temporanei, quindi è bene pensare anche alla prevenzione. Gli esperti consigliano un abbigliamento non costrittivo, un’alimentazione sana e dell’esercizio fisico, soprattutto in presenza di sovrappeso. Dato che una delle cause è la ritenzione idrica, possono giovare acqua e bevande naturali che aiutano l’eliminazione di liquidi in eccesso, tipo le tisane al finocchio o centella, e la riduzione del sale. Per aiutare, inoltre, il microcircolo, sono ottimi gli alimenti come la frutta, in particolare mirtilli, more, ribes, e la verdura. Utile è anche l’automassaggio. Dopo la doccia o il bagno, miscelare 5 gocce di olio essenziale di arancio dolce o limone o rosmarino in 20 ml di olio di mandorle oppure di oliva. Applicare con movimenti dal basso verso l’alto.

