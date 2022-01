Spesso in cucina ci si scervella alla ricerca di ricette da preparare. Molto spesso poi ci si complica la vita e se ne trovano di elaborate e impegnative. In realtà, si potrebbe spesso optare per piatti semplici ma ricchi di gusto nonché di benefici salutari, magari sfruttando le verdure di stagione.

Ad esempio, un riso con la verza carico di antiossidanti e profumato.

O ancora, usando un’altra verdura del periodo, si può preparare un rustico così gustoso che piacerà anche ai bambini.

Infatti, si può cucinare con la cicoria, amica di digestione e intestino, questa pizza farcita senza lievito e forno.

La cicoria

Diffusissima in questo periodo è la cicoria o puntarelle, una verdura che si raccoglie nei periodi invernali. Indubbiamente è da sfruttare in cucina per i suoi innumerevoli benefici.

Infatti, pur avendo poche calorie sarebbe in grado di saziare. Inoltre, conterrebbe numerosi antiossidanti e terrebbe a bada i livelli di colesterolo e glucosio nel sangue.

Grazie alle fibre e all’acqua, regolarizzerebbe anche l’attività intestinale. Le sostanze amarognole caratteristiche in più stimolerebbero la produzione di acidi gastrici agevolando la digestione.

A tal proposito, nel caso di gonfiore addominale e gas intestinali potrebbe aiutare la digestione anche questa tisana.

Si può cucinare con la cicoria amica di digestione e intestino questa pizza farcita senza lievito e forno

Questa pizza con la cicoria è davvero comoda come salva cena perché si prepara con la pasta sfoglia già pronta e si cuoce in padella. Ci serviranno:

500 g di cicoria;

100 g di pancetta;

olio extravergine di oliva;

sale;

peperoncino;

spicchio di aglio;

2 cucchiai di pecorino;

2 rotoli di pasta sfoglia pronta di forma rotonda;

un tuorlo d’uovo.

Laviamo e puliamo la cicoria, intanto poniamo a bollire una pentola con l’acqua.

Raggiunto il bollore, caliamovi la cicoria per cuocerla, per una decina di minuti. Scoliamola.

Versiamo in una padella un po’ d’olio con lo spicchio d’aglio tritato, peperoncino e la pancetta tagliata a dadini.

Riscaldiamo e quando comincerà a soffriggere, aggiungiamo la cicoria. Saliamo. Lasciamola cuocere per insaporirla per una decina di minuti.

Spegniamo la cicoria e aggiungiamovi il pecorino.

Mettiamo della carta forno in una padella e stendiamovi la prima pasta sfoglia. Bucherelliamo il fondo con la forchetta e poniamovi il ripieno di cicoria.

Poi copriamo con l’altra sfoglia, facendola aderire a quella sottostante per chiuderla perbene. Bucherelliamo anche al di sopra e spennelliamovi il tuorlo.

Copriamo con un coperchio e poniamo sul fuoco la padella. Dovrà cuocere per un quarto d’ora circa, dopo di che procederemo a capovolgerla a mo’ di frittata. Facciamo cuocere anche la parte inferiore per il medesimo tempo. Così avremo finalmente ottenuto la nostra pizza ripiena facile, saporita e salutare.

