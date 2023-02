Preoccupa il numero di italiani che ha problemi agli occhi. Dieta salva vista per 4 persone su 10

Pochi accorgimenti per ottenere ottimi risultati nella protezione dei nostri occhi. Il cibo italiano migliora la nostra salute. Potremmo stare meglio subito.

I dati del Ministero della Salute sono chiari e inequivocabili. Il 43% degli italiani ha problemi alla vista nonostante i cibi della dieta mediterranea contengano tutti gli elementi più salutari del Pianeta. È necessario impegno e dedizione perché i nostri occhi sono importanti e non li dobbiamo trascurare.

Coldiretti ci consiglia di inserire nella nostra dieta cavoli, broccoli, cavolfiori e carciofi che contengono magnesio e acido folico. Ma ricordiamoci anche delle carote e del beta-carotene presente nelle verdure arancioni, rosse e gialle. Trasformato in vitamina A proteggerebbe la retina dai raggi ultravioletti e migliorerebbe la visione notturna.

I carotenoidi si trovano anche nella cicoria che aumenta la sua efficacia consumata cruda, magari con olio extravergine d’oliva. L’olio è ricco di omega 3 e 6 e di vitamina E che aiuterebbe a prevenire la secchezza oculare e la maculazione senile. Anche kiwi e agrumi ci offrono difese importanti. Ricchi di antiossidanti, stimolano la produzione di collagene mantenendo in forma il bulbo oculare. I problemi di cataratta potrebbero essere un ricordo.

Prodotti certificati

Preoccupa il numero di italiani che si ammala agli occhi, ma la dieta mediterranea è la migliore al Mondo per avere la giusta protezione. L’elenco degli alimenti che fanno bene agli occhi potrebbe essere lunghissima. Spinaci, bacche e latte grazie a luteina, flavonoidi e vitamina A, rallentano il processo di invecchiamento delle cellule. Gli occhi sopportano meglio la luce esterna e i raggi del sole grazie a questo tipo di nutrizione.

L’Italia è uno dei Paesi al Mondo in cui l’agricoltura green è promossa con maggiore convinzione e con numeri sopra la media. Si parla di un tipo di agricoltura che rispetta le risorse naturali evitando sostanze inquinanti che alterano l’equilibrio ambientale. Ben 5450 specialità della penisola sono ottenute grazie a queste regole. 316 specialità hanno il marchio DOP e 415 vini quello DOC. Con 86 mila aziende agricole impegnate nel biologico, l’Italia è leader del settore. Agriturismi e venditori diretti portano avanti i segreti del passato tenendo alta la qualità. I dati forniti da Coldiretti ci danno speranza.

Preoccupa il numero di italiani che soffre di abbassamento della vista, attenzione a non peggiorare

Anche Bruxelles è favorevole all’introduzione di diete che abbiano il minor impatto ambientale possibile. Sotto osservazione è finita la carne sintetica insieme a formaggi e pesce prodotti in laboratorio. La Coldiretti ha promosso una petizione contro il cibo sintetico che minaccerebbe l’agricoltura italiana e il Governo sembra voler appoggiare questa iniziativa in maniera concreta.

Il cibo sintetico è prodotto tramite cellule staminali e bio reattori, la carne in vitro potrebbe essere pericolosa. Dall’altra parte, sono gli stessi coltivatori che urlano ad alta voce quanto il cibo naturale non sia solo salutare ma faccia bene all’ambiente. Coldiretti conferma, il cibo sintetico farebbe male al microbiota intestinalee richiederebbe molta più energia andando a impattare con il Pianeta in maniera insostenibile. L’Italia è sempre in prima linea sui temi più importanti. Per vederci meglio, dovremmo mangiare prodotti sani e nostrani.