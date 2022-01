Anche gennaio è arrivato al termine e si avvicina sempre di più l’inizio della primavera. Questo è il periodo ideale in cui programmare delle ferie e un bel viaggio. Infatti, molte zone del Mediterraneo popolarissime in estate sono ancora in bassa stagione. Ciò vuol dire che i prezzi sono molto più abbordabili in questo periodo e che staremo alla larga dalle folle. Quindi, non perdiamo tempo e prenotiamo subito le nostre vacanze, magari in un’isola vicinissima che in primavera sembra molto simile all’Irlanda.

L’isola verde del Mediterraneo

In realtà, l’isola in questione non è affatto conosciuta per le sue colline verdeggianti. Anzi, i turisti sono abituati a vederla completamente secca, dato che la visitano quasi esclusivamente in estate, per il suo mare cristallino. In realtà, a insaputa dei più, in inverno, e poi in primavera, subisce una vera trasformazione. La troviamo inondata di verde da Nord a Sud e il mare, sebbene più freddo, sfoggia gli stessi colori dell’estate. Allora scopriamo che quest’isola non è soltanto una destinazione balneare, ma una terra dal fascino selvaggio, economica e a due passi da casa.

Quest’isola è la Sardegna, la seconda isola più grande del Mediterraneo, e quindi ci sono tantissime zone da esplorare molto diverse tra loro. Ad esempio, esiste un parco incantato nascosto fra le montagne più alte, che accoglie una popolazione di cervi, daini e mufloni molto socievoli coi visitatori. Troviamo anche borghi affascinanti e assolutamente unici, come quello di Orgosolo, completamente ricoperto di murales. Oggi invece scopriremo un angolo di costa davvero speciale, in quella parte dell’isola che un tempo era il polo minerario, con spiagge, boschi, scogliere e villaggi minerari in rovina.

Prenotiamo subito un viaggio low cost in quest’isola del Mediterraneo che è un’esplosione di colori e profumi dal mare alla montagna

La zona in questione è quella del Sulcis Iglesiente, nel Sud Ovest della Sardegna. Qui, possiamo scegliere Iglesias come base, essendo uno dei centri più grandi della zona, con oltre 27.000 abitanti. Da qui, possiamo partire all’esplorazione del piccolo borgo che va da Portoscuso a poco sopra Porto Flavia. Lungo questo tratto di costa troviamo una spiaggia dalla sabbia bianca lunga ben 4 km. Salendo verso Nord incontriamo Nebida, un paesino incastonato fra le montagne ma a un passo dal mare. Proprio qui troviamo una delle strutture che ci raccontano il passato minerario dell’isola più affascinanti in assoluto. Le rovine si trovano proprio sul mare e con una guida esperta potremmo anche rimanere stupiti dalla loro affascinante storia. Continuiamo la risalita e lungo la costa troviamo spiagge uniche, come quelle di Porto Ferro e Porto Corallo, entrambi nomi che comunicano il colore rosso intenso della sabbia.

Poco più su troviamo Masua, senza servizi se non un paio di alloggi. Un tempo però questo era un importantissimo luogo di estrazione di piombo e argento. Difatti, a breve distanza troviamo qualcosa di incredibile, una vecchia miniera sospesa sulla scogliera: Porto Flavia. Da Masua a Porto Flavia possiamo poi ammirare un altro spettacolo unico offerto dal faraglione conosciuto come Scoglio Pan di Zucchero. Insomma, non aspettiamo ancora, prenotiamo subito un viaggio low cost in quest’isola. Esplorare questo angolo di Mondo sarà come immergersi in un vero mare di emozioni e spettacoli mozzafiato. E pensare che si trova a due passi da casa.