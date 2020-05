C’è un organo del nostro corpo che tendiamo spesso a dimenticare, ma la sua funzione è vitale e non è assolutamente sostituibile: il colon. Viene anche comunemente chiamato intestino crasso e si occupa di espellere feci e tossine, in virtù anche della sua posizione naturale alla fine del sistema digerente. E però un organo importante perché permette di costituire le difese del sistema immunitario intestinale. Non prestargli le dovute attenzioni quotidiane, può significare andare incontro a tumori, polipi, diverticoliti e tanti altri disturbi. Ecco perché quindi occorre prendersi cura del colon e allontanare lo spettro malattie.

Cosa assumere per mantenerlo pulito

La salute del colon, a differenza di altri organi, passa soprattutto dai cibi e dalle bevande che assumiamo quotidianamente. Ecco quindi che, ancora una volta, gli alimenti più salutari per il nostro intestino sono quelli ricchi di fibre: frutta e verdura in testa. Attenzione però a non fare l’errore di andare a scegliere prodotti in cui la fibra venga aggiunta artificiosamente. Certi tipi di pane, per citare un esempio classico, vengono fatti con farine miste, in cui le fibre sono presenti in percentuale assolutamente minima. Gli alimenti più depurativi per il colon sono quindi frutta e verdura, ortaggi e legumi, frutta secca e cereali integrali. Molto importante anche per la sua salute, bere almeno 2 l di acqua al giorno.

L’importanza del calcio

Recenti studi hanno evidenziato che l’assunzione di calcio riduce la possibilità di incorrere nel cancro al colon e al retto. Tra i cibi che lo contengono, sono assolutamente consigliati:

Mandorle e latte di mandorle

Salmone

Sardine e sgombri

Spinaci, cavoli e bietole

Sesamo

Il colon ama prendere il sole

Non è assolutamente una battuta, ma il colon ama prendere il sole. Infatti, alla pari del calcio, questo organo si nutre avidamente della vitamina D. Quest’ultima si sa, è fondamentale per le ossa, per i denti e per la pelle, ma risulta basilare anche per la salute del colon. La vitamina D si può assumere anche con le uova, il salmone, gli sgombri e le sardine. Alimenti ottimali per prendersi cura del colon e allontanare lo spettro malattie.

Acido folico e magnesio

Altre due sostanze benefiche per la salute del colon sono l’acido folico, promotore delle nuove cellule e il magnesio, che combatte, con successo, la sua irritabilità. Ecco quindi la necessità di integrare con legumi, asparagi, agrumi e papaya. Consigliati anche il cacao, i semi di zucca, la frutta secca e gli ortaggi a foglia verde.

