Dopo il fenomeno coronavirus ci sono sui mercati nuovi temi di investimento e azioni da comprare per i prossimi 20 anni

Il settore high-tech

Il mondo contemporaneo è caratterizzato dalla velocità del cambiamento. Una velocità, ma anche un cambiamento, che si sono accentuati man mano che la tecnologia si è evoluta. Fino a 20 anni fa era quasi impossibile pensare a una interdipendenza così forte dell’uomo e di tutte le economie con Internet. Persino l’ultimo decennio, sebbene caratterizzato dal forte impatto del settore high-tech all’interno del sistema produttivo, ha senza dubbio visto un forte cambiamento.

Investire sui mercati per un lungo periodo di tempo

Per questo motivo è necessario fare il punto della situazione guardando i nuovi temi di investimento e le azioni da comprare per i prossimi 20 anni. Ancora di più adesso che lo tsunami del coronavirus ha cambiato le carte in tavola. Carte che potrebbero essere state sparigliate per sempre. O che comunque lo saranno sicuramente per chi vuole investire sui mercati per un lungo periodo di tempo. I nuovi temi di investimento e azioni da comprare per i prossimi 20 anni, infatti, non sono più quelli che potevano essere progettati fino a qualche tempo fa. O per meglio dire, non sono solo quelli. Basti pensare a cloud computing è comunicazione. Netflix ha cambiato il concetto di consumo di contenuti con una velocità esorbitante.

Un nuovo modello di business

Soprattutto se si considera che è nato come azienda di noleggio di videocassette. E oggi la videocassetta è un oggetto preistorico. Non solo, ma lo stesso Netflix è stato in grado di dimostrare come, con un nuovo modello di business, un abbonamento costante e fidelizzato possa garantire entrate altrettanto costanti anche in caso di aumento dell’abbonamento. Questo dimostra che la domanda da parte del consumatore è ancora alta se si garantiscono contenuti di qualità. Stesso discorso per Disney (NYSE: DIS) con Disney+ , Hulu ed ESPN+. Ma il concetto di fruizione di un servizio direttamente a casa, è stato esasperato dal fenomeno coronavirus. Ed è contemporaneamente destinato ad espandersi al di là del settore dell’intrattenimento.

Nuovi temi di investimento e azioni da comprare per i prossimi 20 anni

Un esempio sia il settore sanitario con Teladoc Health ( NYSE: TDOC ). L’azienda, specializzata nelle visite a distanza via internet, sta registrando una forte domanda, con un aumento sul trimestre, delle visite, del 92% anno su anno. Ovviamente il primo pensiero quando si parla di nuovi temi di investimento e azioni da comprare per i prossimi 20 anni, va all’e-commerce e ad Amazon. Ma non sarà soltanto lui sulla scena. Infatti ci sono protagonisti come Shopify e Wix.com ma anche Etsy, focalizzati sulle piccole imprese e sull’artigianato dei prodotti fatti a mano. Inutile dire che nel futuro, la banca tradizionale, non esisterà più. E così Il vecchio modo di fare affari. Le transazioni digitali continueranno a beneficiare del trend in corso ormai già da tempo. Lo stesso dicasi per carte di credito e sistemi di pagamento alternativi come ad esempio PayPal Holdings