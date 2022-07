Non solo detrazioni 19% ed esonero dalle tasse con i benefici della Legge 104 per le famiglie che hanno figli studenti. Infatti se lo Stato ha delle misure ormai strutturali e fisse fruibili ogni anno, non sono da meno le Regioni. Il diritto allo studio infatti è gestito anche a livello regionale e pertanto nella loro piena autonomia non sono poche le Regioni che adottano incentivi e bonus ai loro cittadini. E la caccia bonus è una delle cose più utilizzate oggi, soprattutto alla luce della grave crisi economica che si è scatenata in questi ormai lunghi due anni. Prima la pandemia e adesso la guerra in Ucraina hanno inevitabilmente colpito le famiglie italiane. E avere un figlio a scuola o ancora di più all’Università, è un costo che molti non riescono a sopportare.

Prenderanno fino a 6.157,74 euro di Bonus questi studenti che presentano domanda entro il 20 luglio

I canoni di locazione per gli studenti fuori sede che frequentano l’università danno diritto a una agevolazione fiscale molto utilizzata. Le famiglie infatti hanno diritto a scaricare il 19% delle spese di affitto per i figli che frequentano le università fuori. (sopra i 100 km di distanza da casa). Ci sono poi riduzioni delle tasse universitarie o esoneri per determinate condizioni. Per esempio per gli invalidi con legge 104, oppure per famiglie a basso reddito. È proprio in questi scenari di agevolazioni per permettere a tutte le famiglie di avere parità di trattamento nel diritto allo studio universitario che si incastona un nuovo Bonus. La Regione Lazio infatti ha stabilito una ingente borsa di studio per gli studenti universitari che si scrivono ai corsi di laurea nella Regione. E sono oltre 5.000 euro i soldi che il bando della Regione Lazio offre a determinate famiglie.

Come funziona l’incentivo per gli universitari

Si chiama DISCO, acronimo di diritto allo studio e la promozione della conoscenza, ed è un Ente nato nel Lazio con lo scopo di favorire il diritto allo studio universitario per i giovani. È tra le iniziative di questo organismo va segnalata questa in scadenza il 20 luglio prossimo. Sul sito ufficiale di DISCO è stato reso pubblico il bando con la procedura per presentare domanda entro le ore 12 del 20 luglio prossimo. Procedura accessibile dal sito per chi possiede lo SPID o la CIE. Oltre a un vero e proprio assegno in denaro erogato dal bando, per i giovani universitari che si iscriveranno ai corsi di laurea nel 2022-2023, ci sono anche possibilità di ottenere alloggi agevolati. Il bando si rivolge a chi si iscriverà per l’anno accademico prossimo, a un corso di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico, scuole di specializzazione e dottorati di ricerca. Prenderanno fino a 6.157,74 euro di Bonus questi studenti, , ma gli importi delle borse di studio sono differenti in base alla tipologia del richiedente. Infatti:

481,75 euro per gli studenti in sede;

598,51 euro per i pendolari;

157,74 euro per i fuori sede.

