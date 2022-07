Semplice e veloce ricetta per pizzette di melanzane al forno con pomodoro e basilico da mangiare in spiaggia come spuntino

La pizza è la vera ambasciatrice dell’Italia nel Mondo, non c’è cibo più amato e copiato ovunque. Durante le chiusure dovute alla pandemia da Covid 19 in molti hanno cominciato a produrre la pizza direttamente in casa. Non è sicuramente una delle ricette più semplici da replicare ma neppure tra le più difficili. Con un po’ di impegno si imparerà a creare e a portare in tavola delle pizze perfette. Durante il periodo estivo più che la pizza classica si potranno preparare delle varianti ugualmente squisite. Tra queste le pizzette con mozzarella, melanzane, zucchine e basilico che faranno venire l’acquolina in bocca anche agli scettici. Pizzette perfette per essere accompagnate con delle ottime birre da acquistare al supermercato per spendere poco. Ma ecco la semplice e veloce ricetta per pizzette di melanzane al forno ideali da servire come spuntini ma anche come aperitivo o in spiaggia.

Ingredienti per 10 persone

500 g di pomodori;

500 g di zucchine;

300 g di melanzane;

200 g di mozzarella;

100 g di provola;

400 g di farina;

20 g di lievito di birra;

300 g di acqua;

basilico, q.b.;

olio EVO, q.b.;

sale, q.b.;

pepe, quanto basta.

Prima di iniziare la preparazione vera e propria sarà necessario occuparsi della pasta. Prendere la farina e setacciarla andando a formare una sorta di vulcano. Al suo interno andrà aggiunto il lievito di birra e, in seguito, 150 g di acqua tiepida. A questo punto aggiungere l’olio EVO, il sale e ulteriore acqua. In seguito sarà necessario impastare questi ingredienti fino ad ottenere un impasto da lasciare lievitare, coperto con un canovaccio, per almeno un’ora. Prendere i pomodori e, dopo averli sbollentati in acqua, tagliarli in piccoli pezzetti. Tagliare, poi le zucchine e le melanzane a dadini da unire alla mozzarella e alla provola. I formaggi, infatti, andranno anche tagliati in piccoli pezzi.

A questo punto procedere facendo cuocere per alcuni minuti le zucchine e le melanzane in una padella antiaderente con un filo di olio EVO, sale e pepe. La medesima cosa, poi, andrà fatta con i pomodori. Da ultimo, aggiungere anche il basilico. Trascorso il tempo necessario per la lievitazione suddividere il panetto in dieci dischi da stendere accuratamente. Prendere, poi, una teglia da forno e sistemare i dischi prima di condirli con le zucchine, i pomodori, le melanzane, i formaggi e il basilico. A questo punto preriscaldare il forno a 200 gradi e fare cuocere le pizzette per una decina di minuti. In alternativa, si potrà anche aggiungere la mozzarella e la provola dopo una decina di minuti di cottura.

