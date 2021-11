Si arricchisce di una nuova funzionalità il servizio prelievo per i clienti di Poste Italiane presso circa 7mila sportelli ATM Postamat sparsi un po’ ovunque.

In estrema sintesi, il prelievo di cash sarà possibile anche utilizzando lo smartphone al posto della carta. Una svolta che va incontro alle esigenze digitali di quella parte di utenza (tecnologicamente) più evoluta. Non a caso, infatti, il nuovo servizio di prelievo viene detto “cardless”, ossia senza la necessità di impiegare la carta.

Inoltre con questa modalità si rafforzano quelle misure di distanziamento necessarie nell’era Covid 19. Si riduce al minimo il contatto con la tastiera dell’ATM, in quanto non necessita dell’inserimento del PIN.

Sintetizziamo i passaggi chiave della novità, anticipando che prelevare denaro contante dall’ATM Postamat ora è più facile e sicuro farlo così.

I contorni e i contenuti della novità prelievo ATM Postamat

Abbiamo detto che la svolta lanciata da Poste riguarda principalmente l’impiego dello smartphone al posto della card. Si pensi al caso in cui si ha urgente bisogno di denaro e si è sprovvisti di portafoglio.

Il servizio è disponibile in App Postepay e App BancoPosta e, come precisa l’azienda, non sostituisce ma affianca il prelievo standard, quello tradizionale.

Intanto, vediamo di capire come funzione concretamente il nuovo servizio.

Vediamo come funziona il prelievo contanti “cardless”

Come dovrà gestire l’intera operazione di prelievo un cliente che voglia avvalersi della nuova funzionalità “cardless”? Per ottenere denaro allo sportello senza la carta prepagata o di debito Postepay, il cliente dovrà:

accedere all’App BancoPosta o App Postepay e scegliere l’opzione “Prelievo senza carta”;

digitare il tasto 9 sul tastierino dello sportello ATM, al fine di visualizzare il QR Code sullo schermo;

a questo punto si tratta di inquadrare il QR Code e selezionare dall’elenco lo strumento dal quale attingere cash. Tutte le carte di debito Postepay o prepagate sono abilitate al servizio;

scegliere l’importo da prelevare, come si fa normalmente allo sportello;

confermare l’operazione inserendo il codice personale Poste ID (anche in modalità fingerprint).

Al termine della procedura, il cliente estrarrà il cash dall’apposita fessura e otterrà la ricevuta nella bacheca dell’App o potrà richiederla cartacea.

Prelevare denaro contante dall’ATM Postamat ora è più facile e sicuro farlo così

Gli sportelli automatici possono essere usati anzitutto dai possessori di carte Postepay (questa, ad esempio, abbatte i costi del conto corrente). Poi abbiamo i correntisti BancoPosta in possesso di carta Postamat-Maestro. Infine, anche i titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali.

