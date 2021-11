Il freddo è arrivato in tutte le città italiane e molti di noi hanno iniziato già a patirlo. Il clima è freddo e umido e in molti di noi sono alla ricerca di indumenti caldi che ci proteggano da pioggia e freddo.

È importantissimo indossare in questo periodo abiti in tessuti caldi e vestirsi a strati. Lana e pile sono i tessuti perfetti per rimanere al caldo anche nelle giornate più gelide. Una parte del corpo che spesso si raffredda e che non riusciamo a proteggere sono le orecchie e la testa.

Oggi vedremo un accessorio perfetto per rimanere sempre al calduccio: infatti è elegantissimo e all’ultima moda questo morbido cappello che ci terrà riparati dal freddo.

L’importanza di tenere la testa al caldo

Quando fa freddo, ci sono alcune parti del corpo che dovremmo proteggere più di altre per evitare malanni. Mani e piedi sono una parte così delicata e fragile che andrebbe sempre coperta e protetta. Per riscaldarle dovremmo sempre indossare capi in lana o in materiali non sintetici in modo che la pelle rimanga uniforme. Se terremo le estremità al caldo, proteggeremo anche il resto del corpo.

Un’altra parte critica che spesso si raffredda è la testa. Prendere freddo alla testa può farci raffreddare, per questo dovremmo sempre tenerla coperta. Classici cappucci e cappelli quando il clima è davvero freddo potrebbero non essere sufficienti, per questo dovremmo provare questo modello all’ultima moda.

Fedora, baschi e coppole sono cappelli eleganti e raffinati e proteggono la testa dai primi freddi. Quando, però, piove e le temperature scendono sotto ai dieci gradi non sono sufficienti per mantenerci al caldo. Per questo dovremmo provare un modello intramontabile che ci farà dire addio per sempre al freddo alla testa.

Si tratta, ovviamente, del cappello di pelliccia, vecchio classico mai passato del tutto alla moda. Possiamo usare un classico cappello in pelliccia, ma per una scelta più etica, potremmo optare per quelli realizzati con pellicce ecologiche.

Il pelo naturale o sintetico crea uno strato protettivo tra la testa e l’aria che ci proteggerà da freddo e pioggia. La fronte rimarrà sempre al caldo e le orecchie resteranno perfettamente coperte.

Questo cappello sta tornando alla moda, basta vedere le ultime passerelle di eventi mondani: vip famosissimi lo hanno indossato nei più svariati colori e fantasie.

