Stiamo vedendo tutta una serie di piante meravigliose con le quali addobbare i nostri balconi. Ma anche fiori che, coi loro colori, rallegrino le nostre giornate. E, praticamente sconosciuta questa pianta è una cascata di fiori e colori: la Calibrachoa. Un fiore che pochi conoscono, ma, che, appena lo vediamo, ce ne innamoriamo. Ecco qualche suggerimento dei nostri Esperti per coltivare in casa questo meraviglioso e coloratissimo fiore.

Molti la scambiano per la Petunia

Praticamente sconosciuta questa pianta è una cascata di fiori e colori, spesso confusa con la più famosa Petunia. A differenza, però di quest’ultima, il nostro fiore in questione è particolarmente resistente alla forza del vento e a quella della pioggia. Una delle sue caratteristiche principali è quella di fiorire da aprile a fine settembre senza soluzione di contonuità. Resistente al caldo, ma anche alla pioggia, adora il sole, ma dobbiamo fare attenzione perché muore col gelo. Ricordiamoci di non lasciarla esposta a temperature inferiori ai 5/6 gradi.

Una pianta che costa poco in termini di tempo

La Calibrachoa è la classica pianta per chi non vuole perdere troppo tempo nella manutenzione. Per coloro che dimenticano di seguirla con attenzione. Ma, non di abbeverarla, perché ha sempre molta sete! Nonostante questo, ci ripagherà con una miriade di fiori dalla bellezza incredibile e unica. È ideale per terrazzi e balconi. Potremo combinare tutti i suoi colori, dal giallo al rosso, dal rosa all’arancio, fino a tutti gli ibridi possibili.

Come coltivarla

Abbiamo già accennato che questo fiore non richiede una manutenzione programmata, ma dobbiamo almeno curarne l’approvvigionamento d’acqua. Facciamo, però molta attenzione, perché da questo punto di vista, i ristagni di acqua possono fare ingiallire velocemente le foglie. La prima concimazione è consigliata con della terra che rilasci i nutrienti abbastanza lentamente. Poi, durante tutto l’arco della sua fioritura, consigliamo di darle del concime liquido per fiori. Anche semplicemente una volta ogni 10 giorni. Se abbiamo ancora qualche incertezza su cosa piantare da qui a fine mese, ecco il nostro articolo di suggerimento.

Approfondimento

