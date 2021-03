Profumare oggi le nostre case non è certamente un’impresa impossibile. Testimonianza ne sono le pubblicità tambureggianti dei prodotti specifici a tutte le ore del giorno. E, dobbiamo effettivamente convenire che in commercio ce ne sono davvero di gradevoli. Ma, per una casa sempre profumata ecco gli aromi naturali perfetti, senza ricorrere a ingredienti di laboratorio. Vedremo assieme ai nostri Esperti quante sorprese ci riserva la natura in questo senso.

I due metodi forse più antichi della storia

Per una casa sempre profumata ecco gli aromi naturali perfetti, partendo da due metodi dalla storia antica: il rosmarino e i chiodi di garofano. Nell’antichità, quando il focolare era l’unico modo per scaldarsi, il rosmarino fungeva anche da profumatore. Anche oggi, se abbiamo il camino, possiamo gettarne qualche rametto nella legna da ardere, per avere un profumo immediato. Se non abbiamo in casa il focolare, nessun problema, perché anche la bollitura ha il suo effetto. Il procedimento è quello per farci il decotto benefico a base di foglie di rosmarino. La bollitura stessa emanerà nell’aria un profumo gradevole e resistente. Allo stesso modo faremo con i chiodi di garofano. Alla fine, però, inseriremo la soluzione in un contenitore con spruzzino, che useremo per gli ambienti di casa.

Origano e salvia

Attingiamo ad altre due piantine che solitamente usiamo in cucina: l’origano e la salvia. Sono entrambe in grado di profumare i nostri ambienti. Ma quelli più difficili da trattare, come le scarpiere, i cassetti e gli sgabuzzini. Ecco come fare:

secchiamo le foglie dell’origano, tritandole e inserendole in un barattolo, senza coperchio, che posizioneremo nelle zone interessate;

allo stesso modo, prendiamo delle foglie di salvia, lasciandole seccare e, disponendole però, in questo caso, all’interno di sacchettini in tessuto.

In modo simile e altrettanto concreto, funziona la menta, che potremmo anche piantare, per averla poi come deodorante naturale tutto l’anno. Molti amano metterla anche nel centrotavola, così da unire profumo e decoro. Il tutto a vantaggio della nostra casa, i cui profumi saranno invidiati da tutti gli ospiti.

