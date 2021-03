Pulire casa è un aspetto della nostra routine quotidiana da non sottovalutare. Esso ci può impegnare molto tempo se non ci organizziamo bene. Infatti per garantire il massimo del risultato bisogna lavorare per bene, altrimenti in poco tempo sarà tutto di nuovo sporco.

E dunque, come fare più in fretta? Per capirlo, chiederemo consiglio alle migliori aziende al mondo. Pochi conoscono questo segreto per fare le pulizie di casa in modo velocissimo, ma noi lo scopriremo presto.

La schedulazione

Ciò che faremo è ispirarci ai sistemi produttivi delle aziende, e riportarli in maniera molto semplice a casa nostra. In particolare, il concetto che vedremo oggi è quello della schedulazione. Esso consiste nel pianificare la produzione prima di iniziare, cercando di organizzarla in modo precisissimo, così da minimizzare i tempi di lavoro.

Per farla semplice, in un articolo precedente (questo) avevamo consigliato di pulire il bagno mentre i figli facevano il bagnetto. Insomma, dicevamo di compiere in parallelo due attività che si possono fare assieme. La parallelizzazione è uno dei concetti più importanti della schedulazione.

Ma ci sono altre cose a cui fare attenzione: ad esempio, capire se uno stesso detersivo può essere usato per varie zone della casa. Così invece di fare stanza per stanza, facciamo prima tutte quelle zone che si possono pulire con quel detersivo. Questa è un’altra ottimizzazione che ci permette a volte risparmi di tempo.

Pianificare a priori

Alcune di queste cose probabilmente le facciamo già: magari accendiamo la lavastoviglie, poi puliamo la cucina, e poi quando ha finito la svuotiamo. Questo è un buon modo di parallelizzare due attività. Ma ci sono tante piccole cose che si possono ottimizzare, quindi il consiglio è quello di scrivere tutte le attività che si fanno su un foglio di carta. Poi, si cerca di capire qual è la sequenza di attività che ci fa risparmiare più tempo, usando le regole di prima.

Pochi conoscono questo segreto per fare le pulizie di casa in modo velocissimo. Non ci vuole molto per arrivare a grandi risultati.