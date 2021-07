Truccarsi non è assolutamente un gioco da ragazzi. C’è chi lo fa di professione, come il truccatore, e chi invece a casa si diverte a seguire tutorial. Per fare un bel trucco c’è bisogno di esperienza, però praticamente pochi conoscono questo metodo per mettersi perfettamente il trucco sugli occhi. È un modo veramente geniale per mettere l’ombretto sulle palpebre. Avendo poi un effetto fantastico in pochissimo tempo.

Con il make-up si possono creare veramente tantissime cose. Si passa dai trucchi scenografici a quelli invece totalmente semplici, dove non sembra nemmeno di essere truccate. E poi invece ci sono situazioni in cui si riescono a fare dei trucchi pazzeschi in poche e semplici mosse. Ed è proprio quello su cui noi vogliamo puntare: un risultato ottimo in breve tempo. Non ci resta allora che vedere come possiamo stendere l’ombretto sugli occhi in pochissimi minuti.

Scegliamo le sfumature di colori che vogliamo usare

La prima cosa dunque da fare è scegliere i colori che si vogliono usare. Possiamo creare un trucco sulle tonalità di blu, su quelle del marrone, del rosso e via dicendo. Insomma le possibilità sono veramente tante. Vediamo ora come procedere.

Partiamo dall’esterno della palpebra con la tonalità più scura per poi spostarci verso il centro con la tonalità più chiara. Quindi se abbiamo scelto le tonalità di blu, partiremo dall’esterno con il blu scuro per poi arrivare all’interno con il celeste.

Una pennellata alla volta

Ora con il nostro pennello stendiamo i colore partendo dal basso e andando verso l’alto. Quello che dobbiamo quindi fare è una pennellata di blu scuro, poi vicino una di un blu più chiaro e via dicendo fino ad arrivare al centro. Ora prendiamo un altro pennello e sfumiamo tutti i colori insieme. Ed ecco che il nostro trucco è pronto. E il risultato sarà fantastico.

