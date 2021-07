Oramai tutti sappiamo che distanziamento, mascherine e lavaggio continuo delle mani sono fondamentali per combattere il coronavirus. Ora, però, gli esperti della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) hanno lanciato un nuovo monito. Perciò scopriamo il consiglio utile per come difendersi durante l’estate dal virus invisibile.

Le imminenti ferie sono un vero toccasana ma l’estate lo è ancora di più perché entra in gioco l’azione dei cosiddetti ormoni ‘amici dell’estate’.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ricaricare il sistema immunitario

Esporsi almeno 30 minuti al giorno al sole è fondamentale per fare il pieno di vitamina D, utile per regolare il sistema immunitario. Secondo gli Esperti del SIE, la vitamina D oltre ad avere una funzione benefica sulle ossa ha riflessi positivi anche su altri organi del corpo umano.

Il segreto della vitamina D

Da ultimi studi effettuati, la vitamina D impedisce la tempesta citochinica infiammatoria, tra i principali responsabili dell’aggravarsi della malattia del coronavirus.

Dunque seguendo semplicissime regole e un’organizzazione intelligente del proprio tempo in vacanza si possono ottenere benefici importanti per la propria salute.

Cosa fare in vacanza

Pur permettendoci di fare il pieno di vitamina D, la sola esposizione al sole non basta. Gli endocrinologi hanno inserito nel decalogo altre pratiche virtuose da fare in vacanza. Dormire almeno 8 ore a notte è un toccasana così come staccare completamente la spina da pensieri e altro.

Un’estate da vivere con la massima leggerezza poiché le vacanze sono l’occasione migliore per ridurre la quantità di cortisolo in circolo. Questo ormone è quello dello stress e quando in eccesso compromette la risposta immunitaria dell’organismo. Perciò il nostro corpo diventa più vulnerabile e il virus invisibile del Covid potrebbe approfittarne.

Cortisolo, l’ormone che si produce di mattina

Questo ormone ha un picco di produzione, ogni giorno, fra le 6 e le 8 del mattino ed è fondamentale per la risposta allo stress.

Il consiglio utile per come difendersi durante l’estate dal virus invisibile

Per restare veramente in forma e abbassare il rischio di infezione dal coronavirus aiuta anche fare esercizi ginnici per 30 minuti al giorno. Infatti aumenta la produzione da parte dei muscoli di miochine, utile per la riduzione delle infezioni.