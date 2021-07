È finalmente giunto il momento di svelarlo. Così da oggi in poi tutti noi avremo un’abbronzatura perfetta. Come? Ecco il piccolo segreto che nessuno dice per avere un’abbronzatura perfetta.

Tutti vorremmo avere quella abbronzatura color oro che brilla come i raggi del sole. Una pelle luminosa, una pelle compatta e tonica. Molto spesso invece torniamo dalla vacanza con un’abbronzatura mediocre, spenta, a volte pure con la pelle bruciata e in caso si sfiga pure con delle macchie. Ecco cerchiamo allora di capirci qualcosa e di evitare disastri.

Il piccolo segreto che nessuno dice per avere un’abbronzatura perfetta

La prima cosa su cui vogliamo soffermarci è la crema solare. Ora questa è importante sì, ma non gioca un ruolo centrale sul tipo di abbronzatura. È vero che protegge la pelle da bruciature e macchie e in casi peggiori da tumori alla pelle. Ma per avere un’abbronzatura da film americano alla crema solare bisogna aggiungere altro. E non stiamo parlando dello spray abbronzante.

Cosa dobbiamo usare oltre alla crema solare?

Per avere un’abbronzatura perfetta sono due le cose da usare assieme alla crema solare. Infatti per avere una pelle super luminosa bisogna idratarsi molto. Questo significa bere molta acqua. Quando uno beve molta acqua se ne rende conto perché la pelle è bella elastica e tonica, ma soprattutto luminosa. Quindi quando si va al mare a prendere il sole è importante portare con sé una borraccia termica.

La sera invece quando si torna a casa è molto importante stendere sul corpo una crema idratante. Questa andrà infatti a nutrire la pelle e a lenire magari arrossamenti. Come ultimo consiglio diamo quello di scegliere la crema solare con un fattore di idratazione alto. In questo modo durante l’esposizione solare saremo protetti e idratati.

