A volte ci sono dei misteri inspiegabili. Proprio come quello che aleggia attorno alla cosiddetta Isola di Pasqua. Sulla storia di questo luogo nell’Oceano Pacifico, sospeso tra realtà e leggenda, molti hanno fatto congetture e ipotesi. Sappiamo che qui viveva un popolo polinesiano che ha lasciato le sue tracce a Rapa Nui con la costruzione delle famose statue Moai.

Ma poco si sa della storia di quest’isola. Forse fu distrutta da una catastrofe ambientale, soprattutto a causa dell’attività vulcanica. Il mistero che la circonda fa appassionare migliaia di turisti che la visitano ogni anno. Ma se non fossimo tra i fortunati che ora possono andare così lontano, non dovremmo preoccuparci poi tanto. Potremo vedere un piccolo pezzo di Rapa Nui anche qui in Italia.

Sembra incredibile ma anche in Italia ci sono le famose statue dell’Isola di Pasqua

Praticamente ognuno di noi sa che quest’isola si distingue dalle altre soprattutto per una peculiarità particolarmente affascinante. Arrivando in questo luogo, infatti, potremo notare delle enormi statue che testimoniano la bravura e la capacità del popolo che le ha costruite. A prima vista potrebbero quasi sembrare delle guardie che proteggono l’isola. Ma sono rivolte con la schiena verso il mare, quindi questa tesi è difficile da avvalorare. Alcuni pensano che siano un tributo ai capi del popolo, altri agli antenati.

Qualsiasi sia la ragione per cui si trovano lì, queste giganti statue con il viso duro e serio e gli occhi grandi hanno catturato la curiosità di tantissime persone. Molti le vorrebbero ammirare almeno una volta nella vita. Ma se ciò non dovesse accadere, ci sarebbe una soluzione più pratica e comoda anche se sicuramente meno affascinante. Infatti, sembra incredibile ma anche in Italia ci sono le famose statue dell’Isola di Pasqua.

La statua Moai nel Lazio a Vitorchiano, un vero e proprio gioiellino

Rimaniamo in Italia e immergiamoci nella bellezza del Lazio. Qui, nel viterbese, sorge un magnifico borgo (consigliatissimo da visitare date le sue peculiarità). Si tratta di Vitorchiano e ha una caratteristica che lo distingue da tutti gli altri luoghi di Italia. Proprio qui, infatti, sorge una statua Moai. Sembra che questa sia stata costruita per ragioni pratiche. Infatti, a causa del tempo, le statue dell’Isola di Pasqua si stavano ormai rovinando. E, per capire come restaurarle senza danneggiarle ulteriormente, ne hanno eretto una nel Lazio, così da trovare del materiale adatto.

