Poveri loro, questi segni saranno sfortunati in amore altri invece non avranno grandi successi, proprio quando sbocciano i fiori e Venere si veste da primavera

Arriva la primavera e molti vorrebbero trovare un partner o migliorare la situazione con quello che hanno già. Tuttavia, non sarà una bella stagione per tutti, perché alcuni segni saranno sfigati in amore. Ma vediamo con calma quali sono e, soprattutto, se anche noi rientriamo nella lista nera. Il primo segno che andrà male in amore è lo Scorpione, che per voler fare troppo, finirà per rovinare tutto. A volte, infatti, lasciar perdere appare la soluzione migliore, ma molti non lo sanno e continuano ad insistere e a perseverare. Tuttavia, la presenza di Marte nella costellazione dei Pesci potrebbe portare qualche scappatella, capace di regalare passioni uniche. Però, occorrerà prudenza, perché potrebbe andare tutto allo sfascio.

Secondo chiamato all’appello è il Leone, al quale la primavera potrebbe portare solo monotonia e calma piatta. Infatti, non si registreranno novità a livello sentimentale, per i single. Per coloro, invece, che vivono in coppia non si verificheranno evoluzioni significative. Anzi, sia in coppia che in famiglia, potrebbero emergere delle problematiche che causeranno non poche grane e malesseri.

Altri segni che non avranno la meglio in primavera

Terzo segno che sarà abbastanza sfortunato in amore è la Vergine, avendo Giove in opposizione. A causa sua, infatti, la relazione non vivrà di grande salute. Quindi, sarà meglio rimanere a guardare per non rischiare di peggiorare la situazione. Tuttavia, è quasi certo che subentrerà un periodo turbolento a cui potrebbe seguire una separazione, forse anche definitiva. Il periodo negativo, però, dovrebbe terminare verso la fine della stagione primaverile. Insomma, poveri loro, questi segni saranno sfortunati in amore o, comunque, non vedranno grandi miglioramenti in questo ambito.

Altro segno poco fortunato in amore per i prossimi mesi sarà il fantastico Capricorno, solitamente molto fortunato negli ultimi tempi. Per lui, le occasioni di iniziare una relazione non mancheranno, anzi. Tuttavia, per avere relazioni positive dovrà lavorare molto su sé stesso. Inoltre, dovrà badare bene a scegliere partner con i quali condivide delle affinità, altrimenti ci saranno sempre continue incomprensioni.

Poveri loro, questi segni saranno sfortunati in amore altri invece non avranno grandi successi, proprio quando sbocciano i fiori e Venere si veste da primavera

Quinto segno che avrà la peggio sul piano sentimentale è il Toro. Infatti, per lui non ci sarà una buona affinità nel rapporto di coppia. Non a caso, non sarà tra i segni cui Venere presterà la sua attenzione, con la conseguenza che l’amore dovrà attendere. Tuttavia, non sarà tutto negativo, perché il supporto di Giove consentirà di far fronte ad altre problematiche, presenti da tempo. Secondo l’oroscopo, questa influenza aiuterà ad adottare una importante decisione, in maniera ferma e convinta.

Approfondimento

