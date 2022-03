In questo periodo molti saranno alle prese con le pulizie di primavera. Un momento durante il quale, spesso, si approfitta per liberarsi delle cose vecchie. Si scartano gli indumenti che non ci vanno più bene, o che ormai sono passati di moda, e si getta via tutto quel che non serve più. Attenzione però a non agire in maniera troppo impulsiva. Anzitutto, ricordiamo che molti oggetti possono avere una “seconda vita”. Ecco ad esempio come riutilizzare i vecchi maglioni di lana. Ma, oltre all’arte del riciclo creativo, vi è anche un altro motivo per il quale è importante conservare alcune cose.

Col passare degli anni, infatti, alcuni oggetti diventano pezzi di collezionismo molti ricercati e che possono valere una fortuna. C’è ad esempio una vecchia videocassetta che può valere fino a 20.000 euro! Per avere felici sorprese, basterebbe fare un giro nelle cantine e nelle soffitte delle nonne. Rispetto a noi, che siamo stati abituati a vivere in una società “veloce” e “usa e getta”, le nonne, ma anche le vecchie zie, tendevano a conservare ogni cosa.

Soffitte e cantine delle nonne potrebbero trasformarsi in pozzi di soldi se troviamo uno di questi 5 vecchi oggetti da poter vendere

Andiamo quindi a fare un giro negli scantinati e negli abbaini polverosi. Ne varrà di certo la pena, perché potremmo trovare oggetti davvero interessanti e preziosi. Vediamo quindi quali sono gli oggetti da non lasciarsi sfuggire. Sicuramente l’argenteria. Le collezioni di argento e sterling hanno infatti un grande valore e possono costare addirittura migliaia di euro. Di per sé, l’argento sterling ha un valore elevato, che può aumentare se si tratta di pezzi antichi e ben lavorati. Ottime notizie se poi i pezzi d’argento sono di qualche marchio celebre, come Tiffany ad esempio.

Scopriamo ora 3 oggetti impensabili che possono valere una fortuna

Pochi potrebbero immaginarlo, ma alcune vecchie scatole di cereali possono avere un importante valore economico. In particolare, le scatole più vecchie avrebbero un prezzo molto alto. Basti ricordare che una Nabisco Shredded Wheat ha raggiunto il tetto di 1.000 dollari. Senza arrivare a tali cifre, una Kellogg’s Sugar Pops del 2009 può invece arrivare a 161 dollari. Non male per una semplice scatola!

Restiamo in cucina, perché anche gli oggetti in Pyrex vintage possono farci guadagnare parecchi soldi. Il Pyrex antico risale al 1915 e può valere fino a 4.000 dollari. A questa cifra è stato venduto su eBay il modello “Lucky in Love”. Si trattava di un pezzo raro, uscito nel 1959, e rimasto in vendita per breve tempo.

Da tenere sott’occhio anche i barattoli di biscotti rari. Secondo Reader’s Digest, infatti, alcuni di questi barattoli potrebbero valere addirittura 1.200 dollari. Un esempio è l’“Uncle Mistletoe Marshall Fields”.

Ed infine, le decorazioni natalizie

In qualsiasi cantina che si rispetti sono riposte le decorazioni di Natale. Prima di buttarle, osserviamole bene e, se necessario, facciamole visionare a qualche intenditore.

Gli ornamenti natalizi vintage potrebbero ad esempio provenire da negozi specializzati e quindi valere centinaia di dollari. Per non parlare poi dei pezzi artigianali fatti a mano. Esistono ornamenti in vetro di fine ‘800 che possono addirittura superare i 1.000 dollari.

Detto ciò, ecco perché soffitte e cantine delle nonne potrebbero trasformarsi in miniere di soldi.

