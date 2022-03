Se vogliamo fare bella figura quando prepariamo l’aperitivo per gli ospiti, possiamo prendere ingredienti comuni e combinarli in maniera sorprendente. Un altra alternativa, invece, è quella di acquistare prodotti di alta gamma, per lasciare tutti a bocca aperta per la raffinatezza di ciò che presentiamo.

Oggi conosciamo proprio un ingrediente di alto livello, che possiamo comprare in quantità moderate per fare un figurone senza spendere un capitale. Insomma, ecco l’ingrediente da scegliere per fare la figura delle persone raffinate in qualunque aperitivo.

L’ingrediente amato anche dai più ricchi

Oggi andiamo alla scoperta di uno degli alimenti più pregiati che ci siano, ovvero il caviale. Si tratta, ovviamente, di un cibo che pochi si possono permettere in grandi quantità, perché costa almeno 1500€ al chilo. Tuttavia, per poche decine di euro si possono comprare delle piccole confezioni, che possono far immediatamente salire di livello un aperitivo con 5 o 6 invitati.

Questo alimento è, in sostanza, composto da uova salate e lavorate dello storione, un pesce pregiato che si trova nelle acque dolci e salmastre di alcune zone d’Europa. Ci sono prodotti simili al caviale, ottenuti con le uova di altri pesci, ma nessuno è raffinato come quello con le uova di storione.

Ecco l’ingrediente da scegliere per fare un figurone all’aperitivo e sembrare una persona raffinata e di classe

Se vogliamo servire questo alimento così raffinato, dobbiamo fare molta attenzione a farlo nel modo giusto. Infatti, si tratta di un alimento con un gusto estremamente delicato e rovinarlo è facile.

Dobbiamo servirlo in un contenitore non metallico, perché il metallo potrebbe inquinare il suo sapore. Mettiamolo quindi in un contenitore di vetro o plastica, che posizioneremo a sua volta in uno più grande pieno di ghiaccio, per mantenere il caviale bello freddo.

Non usiamo cucchiaini metallici per raccogliere il caviale, ma utilizziamo la plastica. Idealmente, sarebbe meglio utilizzare dei cucchiaini di madreperla, che sono i migliori per evitare di rovinare il gusto del caviale, ma è ovvio che non tutti li possediamo.

Consigliamo di mettere il caviale su una fetta di pane poco tostata e servirlo così. Possiamo anche usare cracker non salati, se preferiamo.

Alcune persone, poi, preferiscono addirittura mangiare il caviale da solo, direttamente dal cucchiaino. Siamo liberi di scegliere quello che fa per noi. Accompagniamo il caviale con una bollicina “brut” o “extra brut”, che indicano lo spumante secco.

Insomma, per la nostra cena, con pochi ma semplici accorgimenti, si può regalare un’esperienza di aperitivo davvero unica, che non dimenticheremo facilmente.

