A volte abbiamo dei piccoli disturbi fisici apparentemente innocui che sono invece un segnale di allarme più profondo. L’alimentazione è la pietra miliare della nostra salute e del nostro bioritmo, insieme ad altri fattori ovviamente. Quando siamo in carenza di qualche sostanza o componente organico, ecco che sorgono dei problemi.

Lo zinco è uno dei quegli elementi che contribuiscono notevolmente al nostro stato di salute. Vediamo come riconoscere le carenze di zinco e capire quello che queste comportano.

Potremo avere delle carenze di questa sostanza se ci grattiamo e abbiamo delle reazioni cutanee

Lo zinco contribuisce a rafforzare il sistema immunitario ed ha importanti proprietà antinfiammatorie. Quando si hanno delle forti eruzioni cutanee di acne, la causa potrebbe essere anche un deficit di questo elemento.

Ma non incide solo sulla salute della pelle. Difatti pare che anche la mancanza di sonno e i problemi ad addormentarsi possano essere causati da carenze di zinco. Addirittura da uno studio della NCBI portato avanti su un target di persone in Italia, è emerso che lo zinco, il magnesio e la melatonina sono di fondamentale importanza per avere un sonno riposante.

Altri sintomi della mancanza di zinco nell’organismo

Un altro segnale che può farci capire che siamo in carenza di questa sostanza è la difficoltà di visione. Gli occhi contengono una concentrazione elevata di zinco, specialmente intorno alla retina. Questo è responsabile del trasporto di vitamina A dal fegato fino alla retina appunto. Secondo l’American Optometric AssociationL questa vitamina ha l’importante ruolo di conservare dei pigmenti che servono a proteggere gli occhi.

Potremo avere delle carenze di questa sostanza se ci grattiamo e abbiamo delle reazioni cutanee. In questo studio del “National center for Biotechnology Information” è spiegato dettagliatamente come la mancanza di zinco possa provocare delle reazioni allergiche croniche. Lo zinco infatti, ha quindi un ruolo importante anche nella regolazione delle istamine, molecole organiche e neurotrasmettitori responsabili del controllo e della risposta alle allergie. Troppo poco zinco può far sviluppare troppe istamine, allertando il sistema immunitario e provocando una reazione infiammatoria ed allergica inattesa.